Il governo keniano in questo momento non ha intenzione di interrompere la didattica a distanza. Continuo a dire che tutti i nostri bambini sono uguali. Quelli che possono accedere ai contenuti accederanno ai contenuti. Credo sia meglio permettere a chi può farlo di studiare a distanza, e sperare che questo periodo sia il più breve possibile. Al momento giusto, aiuteremo anche gli altri”– George Magoha, ministro dell’istruzione keniano

Solomon mi ha mandato un messaggio per avvisarmi che non sarebbe venuto il giorno dopo. Voleva finire alcuni esercizi che aveva cominciato la sera prima sull’app del programma Tusome (”Leggiamo” in swahili) e caricarli online per la valutazione. Solomon studia in un collegio maschile sul monte Kinangop, nella catena degli Aberdare, 150 chilometri a nord della capitale del Kenya, Nairobi, ma è tornato a casa sua quando il nuovo coronavirus è arrivato a scompaginare il calendario scolastico.

Per mandarmi il messaggio ha usato uno smartphone a buon mercato con lo schermo rotto. Solomon prima non aveva un telefono: se volevo parlare con lui dovevo telefonare a sua nonna, un’irascibile vecchia signora con un tono di voce ruvido che al telefono andava molto per le spicce. “Uga!”, parla!, mi abbaiava, facendomi scordare per un momento il motivo per cui avevo chiamato.

L’anziana si è trovata a doversi occupare di tre nipoti orfani, senz’altra fonte di reddito che dei lavori saltuari. Cũcũ wa Solomon non aveva altra scelta se non mandare i bambini a cercarsi un lavoretto durante la pausa dai corsi. È così che ho conosciuto Solomon, un ragazzino brufoloso vestito con una felpa troppo grande e scarpe da ginnastica logore. Solomon ha cominciato a lavorare a casa mia. Mi ha dato una mano a togliere le erbacce e a potare le siepi, guadagnando la paga di un adulto, che gli è servita a integrare le entrate della sua famiglia e a comprarsi un telefono di seconda mano. Solomon è all’ultimo anno delle superiori e quest’anno dovrà fare l’esame per il certificato keniano di istruzione secondaria. Mi ha detto che la scuola gli ha già comunicato con un messaggio la data dell’esame, previsto per il 4 novembre. Lui ha uno smartphone e i soldi per comprare dei pacchetti di dati per navigare, ma senza libri di testo e l’aiuto degli insegnanti non so quante possibilità abbia di superare l’esame.

Materiali da scaricare

La situazione di Mose è molto diversa. Sua madre ha un telefono kabambe (non smartphone) con una batteria che dura a lungo e una torcia potente che usano quando finiscono i gettoni per l’energia elettrica nella casa di due stanze presa in affitto. Questo telefono, però, non serve molto a Mose, che frequenta l’ultimo anno delle elementari del posto dove vivo nel distretto di Nyandarua: avrebbe bisogno di uno smartphone per registrarsi su Tusome e consultare gli esercizi corretti e le simulazioni dei compiti in classe.

Il governo ha annunciato la chiusura di tutte le scuole una domenica, senza preavviso, e gli insegnanti della nostra scuola elementare non hanno avuto tempo di preparare per i loro allievi i compiti che avrebbero dovuto svolgere in attesa della riapertura. Così il direttore della scuola, un educatore con una grande passione per il suo lavoro e che riesce a ottenere buoni risultati con il poco a disposizione, ha cominciato a inviare ai genitori degli alunni dell’ultima classe i link a materiali didattici che potevano essere scaricati, pur sapendo che molti di loro non potevano farlo. La registrazione sulla piattaforma Tusome è gratuita ma per utilizzarla si pagano 50 scellini (0,42 euro) al giorno, 300 scellini (2,53 euro) alla settimana o mille scellini (8,44 euro) al mese.

La madre di Mose lavora saltuariamente nelle fattorie e nei cantieri della zona e guadagna 250 scellini (2,11 euro) al giorno lavorando dalle otto del mattino all’una del pomeriggio. È una donna molto attiva: di sera realizza dei maglioni ai ferri per la scuola e di pomeriggio fa il bucato per altre persone. Nonostante ciò, quello che guadagna non gli basta per acquistare uno smartphone e ora è preoccupata per l’esame di Mose.

Ma anche se la donna avesse uno smartphone, suo figlio dovrebbe trascorrere ore a strizzare gli occhi davanti al piccolo schermo, scorrendo le 141 pagine dedicate alla matematica prima di poter svolgere gli esercizi online e passare alla materia successiva. Le pagine non possono essere stampate, e anche se questo fosse possibile, stamparle costerebbe 1.410 scellini (11,90 euro). La mamma di Mose dovrebbe quindi procurarsi i materiali di matematica e di altre cinque materie, per non parlare del costo della connessione a internet.

Molti pensano che la piattaforma Tusome sia un’iniziativa del ministero dell’istruzione, visto che prende il nome da un programma avviato nella scuola pubblica, ma in realtà nasce da un’iniziativa privata a scopo di lucro, che si limita e offrire l’accesso ai pdf di materiali didattici esistenti.