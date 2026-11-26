Molti temono che la riforma del presidente e l’esclusione dell’opposizione dalle elezioni che si dovrebbero tenere l’anno prossimo possano completare l’inesorabile erosione democratica del paese centroamericano. “Se volete la mia opinione, è un’enorme provocazione”, afferma Chamorro.

Un articolo di Americas Quarterly racconta che, benché viva in esilio dal 2021, Chamorro, che ha 71 anni, comincia la giornata “come se fosse in Nicaragua”. Nel maggio di quell’anno la polizia fece irruzione nella redazione del Confidencial , il giornale online fondato da Chamorro, sequestrando tutto il materiale e costringendolo a rifugiarsi nella Costa Rica per la seconda volta. Era già successo nel 2018, quando la polizia aveva messo a soqquadro la redazione dopo mesi di mobilitazioni in tutto il paese, prima contro una riforma pensionistica, poi per chiedere maggiori libertà e diritti e un cambio di governo.

A luglio, quando il presidente Daniel Ortega ha annunciato che in Nicaragua non ci sarebbero più state elezioni, Carlos Fernando Chamorro non è rimasto particolarmente sorpreso. “Perché proclama in questo modo qualcosa che sta già succedendo?”, si è chiesto il giornalista, che da tempo critica il leader sandinista al potere da quasi vent’anni.

È un avvocato che ha difeso con forza i diritti umani in Nicaragua, denunciando i crimini del regime autoritario di Daniel Ortega. E ha pagato il suo impegno con l’esilio

Ma Chamorro punta soprattutto su fattori interni: “La chiave si trova a Managua e passa attraverso un indebolimento del regime alla radice”, quindi è necessario che i dipendenti pubblici, i soldati e gli alti funzionari abbandonino le loro posizioni e si uniscano al movimento favorevole alla democrazia. È proprio in questo contesto che il giornalismo indipendente e il tenere informata l’opinione pubblica hanno un ruolo importante.

Anche se l’amministrazione Trump non dedica al Nicaragua la stessa “attenzione” riservata al Venezuela o a Cuba, Chamorro è convinto che gli Stati Uniti e la comunità internazionale possano aiutare a rimodellare il futuro politico del paese. “Considerando che la dittatura in Nicaragua – una dinastia familiare dittatoriale – rappresenta un’anomalia nel continente sudamericano, dovrebbe suscitare una maggiore condanna” sulla scena internazionale.

Oggi Chamorro e una ventina di colleghi e colleghe lavorano dalla Costa Rica, dagli Stati Uniti e da altri paesi della regione, oltre che dalla Spagna, mantenendo una comunicazione stretta ma delicata con le fonti all’interno del paese. “Fare giornalismo dall’esilio è particolarmente faticoso. Ci ha messo a dura prova come esseri umani, sia a livello personale sia familiare, per non parlare delle enormi difficoltà finanziarie legate al mantenimento di un’attività come questa”.

Gli ultimi giornalisti del Confidencial hanno lasciato il paese nel 2024, e la mancanza di personale sul campo richiede più tempo per verificare le informazioni e complica la comunicazione con le fonti. Chi è disposto a parlare e a condividere informazioni ha bisogno di una protezione speciale per mantenere riservata la propria identità ed evitare di mettere a rischio la propria sicurezza e quella delle proprie famiglie.

“Abbiamo impiegato molto più tempo per pubblicare inchieste su corruzione, espulsioni e procedimenti giudiziari contro la chiesa cattolica. Ogni evento richiede uno sforzo aggiuntivo di verifica”, ha spiegato il giornalista.

Chamorro riconosce che il lavoro del Confidencial e di altri giornalisti in esilio non porterà un cambiamento politico in Nicaragua. La vera svolta nella storia del paese secondo lui arriverà dai leader politici e dalla società attraverso la resistenza civile, con il sostegno della comunità internazionale. “Ma il giornalismo mantiene viva la fiamma della libertà. Una fiamma che permette al nostro pubblico di orientarsi in un mondo oscuro e incerto. E credo che questo sia il nostro contributo a quel cambiamento”. ◆