Nel panel intergovernativo delle Nazioni Unite per il clima, la Cop27, riunita a Sharm el Sheik, in Egitto, per la prima volta la giustizia climatica è entrata nell’agenda ufficiale. Ma una mobilitazione senza precedenti di attivisti e leader politici internazionali per salvare l’attivista egiziano Alaa Abdel Fattah in sciopero della sete (dopo duecento giorni di sciopero della fame), ci ricorda che non può esserci lotta climatica senza diritti umani.

Da nove anni la madre e le due sorelle di Alaa Abdel Fattah – arrestato l’ultima volta nel 2019 per avere condiviso un post su Facebook in solidarietà con i detenuti politici – usano tutti mezzi legali a disposizione in Egitto per chiederne la liberazione. Abdel Fattah è stato uno dei leader della rivoluzione egiziana del 2011, è un importante intellettuale e ha trascorso gli ultimi dieci anni in carcere, con qualche interruzione.

Davanti al muro di gomma alzato dalle autorità egiziane la famiglia ha deciso di usare la nazionalità britannica della madre per far avere la cittadinanza britannica anche a lui, in modo da usufruire della protezione consolare del Regno Unito e poter contare sull’aiuto della comunità internazionale. Dal 2 aprile il più importante prigioniero politico del Medio Oriente, autore del fortunato libro Non siete stati ancora sconfitti, è in sciopero della fame.