Stanno torturando i candidati egiziani al Nobel per la pace

Sono state tre figure centrali della primavera egiziana del 2011, convinte che la rivoluzione che stavano realizzando in prima persona, anche grazie alle loro capacità digitali, avrebbe contribuito a liberare l’Egitto. Alaa Abdel Fatah, attivista dei diritti umani, è stato uno dei primi blogger in Egitto; Wael Ghonim, ex consulente di Google, ha creato la pagina Facebook “Siamo tutti Khaled Said” che aveva dato il via alla rivoluzione; Esra Abdel Fatah, soprannominata “Facebook girl”, ha fondato nel 2008 il Movimento 6 aprile, diventato poi centrale nella rivoluzione. Tutti e tre sono stati candidati al Nobel per la pace. Nel mondo fisico del 2019 i loro corpi sono umiliati, picchiati e torturati, insieme a quelli di altri 2.300 egiziane ed egiziani arrestati o rapiti dal regime di Abdel Fattah al Sisi nell’ultimo mese.

Le terribili condizioni nelle quali vivono oggi testimoniano l’orrore che sta vivendo la società egiziana, con una repressione arrivata a livelli mai raggiunti prima. Perché anche nella dittatura ci sono livelli, spiega con coraggio al microfono della radio Npr Mohamed Zaree, direttore del Cairo institute for human rights studies: “Questo livello di repressione non esisteva neanche durante l’era Mubarak; se paragoniamo quel periodo a quello che stiamo vivendo oggi, Mubarak sembra un liberale”. Dalla presa di potere di Al Sisi, ricorda Zaree, 80mila egiziani sono stati arrestati, mentre centinaia di migliaia di persone sono state condannate a morte.

Il coraggio di parlare

Alaa Abdel Fatah, Wael Ghonim ed Esra Abdel Fattah sono stati in prigione prima, durante e dopo la rivoluzione, ma non avevano ancora subìto torture e umiliazioni come ora. A tutti e tre il regime aveva ordinato di non parlare se non avessero voluto subire poi torture peggiori. Tutti e tre hanno deciso di parlare comunque e in questo preciso istante stanno sicuramente pagando il prezzo del loro coraggio.

Secondo un rapporto di Amnesty International, dal 20 settembre “e autorità egiziane hanno lanciato una delle più grandi campagne di arresti mai orchestrata sotto il presidente Abdel Fattah al Sisi”. Quasi tutti sono stati fermati con l’accusa di appartenenza a un’organizzazione terroristica. Se dovessero andare a giudizio oggi diventerebbe di fatto “il più grande caso criminale legato a delle proteste nella storia dell’Egitto”.

Secondo la famiglia di Alaa Abdel Fatah, finora Alaa era stato risparmiato dagli abusi fisici perché “era protetto da una grande visibilità. Ora i calcoli sono cambiati”. Un ufficiale della prigione di Tora ha anche avvertito Alaa: “Se parli ti picchieremo di più e più forte”. L’unica volta che ha potuto incontrare la sua famiglia ha raccontato tutto. E la sua famiglia, una dinastia di attivisti, ha, a sua volta, reso tutto pubblico.