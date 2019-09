Dall’Egitto nuovi segnali di rivoluzione

Tra le incessanti proteste del venerdì in Algeria e l’instaurazione di un regime di transizione in Sudan, il 2019 vede rifiorire quei temi e quelle manifestazioni che più di otto anni fa avevano portato alla primavera araba. Mentre la Tunisia – primo paese a essersi ribellato – è oggi impegnata in elezioni presidenziali democratiche, l’Egitto, il secondo paese a essere sceso in piazza per la libertà, sta ora vivendo sotto un regime dittatoriale che per assurdo è addirittura peggiore del precedente.

Tuttavia venerdì 20 settembre qualcosa è di nuovo cambiato in Egitto. Considerata la censura e i rischi che si corrono a fare informazione nel paese, è difficile capire cosa sta succedendo esattamente, ma si è fatta strada una certezza: gli egiziani sono di nuovo pronti a dire kefaya (basta) al leader corrotto. E come titolano i giornali indipendenti panarabi: “È di nuovo caduto il muro della paura”.

Non è successo niente

Per informarsi sull’accaduto è inutile provare a leggere i quotidiani egiziani. Per loro non c’è niente da raccontare. E se qualche giornalista straniero aspirasse a segnalare alcunché, il ministero egiziano dell’informazione ha prontamente provveduto a scrivere un comunicato stampa per spiegare che non sta succedendo niente. Orwelliano.

Confermando ancora una volta la propria natura violenta, il regime ha contrattaccato prima ancora di essere attaccato: i servizi segreti egiziani hanno sequestrato questa settimana il fratello di Wael Ghonim, Hazem. Ghonim, uno degli eroi della rivoluzione del 2011, era un consulente di Google che aveva lanciato il primo hashtag famoso della rivoluzione “We are all Khaled Said” (Siamo tutti Khaled Said), dal nome del giovane alessandrino pestato a morte della polizia. Ghonim, che ora vive in California, ha ora lanciato un appello per la liberazione di suo fratello, che è semplicemente un dentista.