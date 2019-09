Quando è stata l’ultima volta in cui in un paese arabo si è svolto un voto presidenziale senza che si sapesse in anticipo il nome del vincitore? È un evento abbastanza raro da essere sottolineato.

Questa incertezza è il segno incontrovertibile che in Tunisia il processo democratico resta aperto, unico sopravvissuto tra quelli nati dalle rivoluzioni arabe del 2011.

Il voto è stato anticipato al 15 settembre dopo il decesso del presidente Beji Caid Essebsi, a pochi mesi dalle fine del suo mandato. Essebsi è stato il primo capo di stato eletto in base alla nuova costituzione del 2014, e il meccanismo di successione ha funzionato senza scossoni.

Tuttavia la campagna elettorale per il primo turno, partita il 2 settembre, dimostra che non tutto va per il meglio nella giovane democrazia tunisina. Il voto rischia seriamente di essere segnato dal disincanto dei tunisini rispetto alla loro stessa rivoluzione, che ha portato la libertà ma non ha ancora trasformato il paese.

I problemi sono molteplici e di vario ordine. Prima di tutto c’è la frammentazione, con 26 candidati riconosciuti dall’Istanza elettorale indipendente (Isie). Ogni famiglia politica presenta divisioni interne, a cominciare da quella che viene chiamata “modernista” o “secolarista” e di cui fanno parte il primo ministro uscente Youssef Chahed e il suo ex ministro della difesa Abdelkrim Zbidi. Lo stesso vale per il fronte degli islamisti e per quello della sinistra. Gli scontri tra diverse personalità prevalgono sulle differenze di programma.