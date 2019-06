La lenta esecuzione di Mohamed Morsi

Mohamed Morsi è stato il primo presidente democraticamente eletto dell’Egitto post rivoluzione. La sua presidenza, cominciata nel 2012, è durata poco più di anno, interrotta dal golpe militare orchestrato dall’attuale presidente Abdel Fattah al Sisi nel giugno del 2013. Morsi è stato accusato di spionaggio per l’Iran, il Qatar e Hamas, di insulto all’autorità giudiziaria, nonché di organizzazione di attacchi terroristici. Dopo sette anni di prigione in stretto isolamento per 23 ore al giorno, è morto la sera del 17 giugno in tribunale. Aveva 67 anni, era diabetico e non ha mai avuto cure adeguate. In sette anni ha potuto ricevere solo quattro visite dai familiari.

Nel 2017 un articolo di Peter Oborne sul Middle East Eye intitolato “Morsi potrebbe morire in una prigione egiziana” avvertiva: “L’ex presidente sviene frequentemente ed è entrato due volte in coma. La sua salute è seriamente deteriorata e mi dicono che ci sono tutte le ragioni di temere per la sua vita. La settimana scorsa la sua famiglia ha potuto visitarlo per la prima volta dopo quattro anni e sono rimasti scioccati da quello che hanno visto – come dovremmo esserlo tutti”.

L’organizzazione per i diritti umani Human Rights Watch stava ultimando un rapporto sul suo preoccupante stato di salute. E il gruppo di parlamentari britannici Detention review panel aveva scritto in un rapporto del marzo 2018 che “la detenzione del presidente Morsi è al di sotto degli standard internazionali per il trattamento dei carcerati e costituisce un trattamento crudele, inumano e degradante. Riteniamo inoltre che la sua detenzione sia prossima alla tortura, sia secondo la legge egiziana sia secondo quella internazionale”.