Salvini e Le Pen preparano l’assalto all’Europa

La sede scelta non poteva essere più simbolica: a pochi metri dal vicolo in cui è stato ritrovato il cadavere di Aldo Moro nel 1978, tra la vecchia sede del Partito comunista e quello che è stato il quartier generale della Democrazia cristiana, le due forze che per decenni si sono spartite il potere in Italia. Proprio lì, i due leader che guidano la corrente nazionale populista che vorrebbe cancellare le vecchie regole comunitarie si sono dati appuntamento l’8 ottobre per preparare il loro assalto all’Europa.

Marine Le Pen e Matteo Salvini si sono incontrati nella sede del sindacato operaio Ugl. “I nemici dell’Europa sono quelli asserragliati nel bunker di Bruxelles. I nemici dell’Europa sono i Moscovici e i Juncker che hanno portato precarietà in Europa e si rifiutano di restituire la poltrona”, ha attaccato il leader della Lega in una sala gremita.

La campagna elettorale è partita. Tutto ciò che succede in Italia da settimane, inclusa la bozza di bilancio che sfida le regole europee con un deficit del 2,4 per cento, va interpretato alla luce delle prossime elezioni parlamentari dell’Unione europea. E pazienza se lo spread ha nuovamente superato i 300 punti base o se la borsa continua a perdere terreno. Il discorso è a prova di bomba e le correnti nazionali populiste d’Europa, come quelle guidate da Salvini in Italia, Le Pen in Francia o Viktor Orbán in Ungheria, cominciano a organizzarsi per conquistare un peso specifico al Parlamento che gli permetta di governare con il Partito popolare europeo. Le liste, spiegano, non saranno congiunte e ogni partito e paese avrà la propria. “Ci mancherebbe altro, noi difendiamo la sovranità”, ha sottolineato Le Pen.

Salvini, assurto al rango di leader indiscusso di questo nuovo movimento europeo, non ha mai nascosto il reale obiettivo. “Io penso che a maggio se finalmente verranno fuori equilibri che tolgono i socialisti dalle stanze del potere potrà tornare al centro il dibattito sul lavoro vero, sul controllo dei confini, sulla tutela delle famiglie. Verranno fermati quei trattati commerciali che stanno aiutando la finanza ad aumentare i suoi profitti ma stanno danneggiando i nostri produttori, i nostri agricoltori, i nostri pescatori, i nostri commercianti. Non penso a un’Europa senza regole, penso a un’Europa che aiuti i paesi a investire sul lavoro e quindi questo non può essere servo di uno zero virgola, di un uno virgola , di parametri vecchi”.

L’attacco, in ogni caso, è quello di sempre. I nemici sono la globalizzazione, il bunker di Bruxelles, le élite, con nomi e i cognomi: il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e il commissario europeo per gli affari economici e finanziari Pierre Moscovici. Sono loro, secondo Le Pen e Salvini, ad aver tradito il popolo difendono gli interessi occulti, tra cui figura l’immancabile magnate multimilionario George Soros. Le Pen ha riassunto così: “L’Unione europea non è stata costruita per i popoli e la loro prosperità, ma per rafforzare il potere di una piccola classe mondiale che genera moltissimo denaro. L’Unione si oppone al potere dei popoli e lo fa attraverso minacce, estorsioni e presenta risultati ingiustificabili: immigrazione di massa, riduzione dei salari. Tutto questo si chiama globalizzazione, e la globalizzazione selvaggia è come ai ristoranti, l’ultimo che esce paga il conto. Io non voglio che sia l’Europa a pagarla”.