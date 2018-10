L’Italia ha scelto la politica del braccio di  ferro con Bruxelles

Il gesto dell’ombrello è diventato un braccio di ferro. Annunciando, il 27 settembre, che il deficit dell’Italia raggiungerà il 2,4 per cento del pil per i prossimi tre anni, la coalizione al governo ha ignorato le attese dei mercati e della Commissione europea, che speravano in una percentuale molto più bassa e comunque inferiore al 2 per cento. Considerando che il debito italiano ha raggiunto il 132 per cento del pil, queste attese non erano certo ingiustificate. L’Italia sta diventando il malato d’Europa, anche perché la fragilità delle sue banche è talmente evidente che, se una avesse un eccesso di debolezza, l’intera zona euro vacillerebbe. È per questo che inizialmente, nel primo atto di questa vicenda, i due partiti della coalizione, Lega e Movimento 5 stelle, sembravano aver ascoltato gli appelli alla ragione del ministro dell’economia Giovanni Tria, moderando le rispettive promesse elettorali (riduzione delle tasse per la Lega, reddito di cittadinanza per i cinquestelle). Ma alla fine non è stato così. In definitiva, nel secondo atto, la coalizione ha ritenuto che avrebbe corso più rischi se si fosse mostrata saggia. Riducendo le spese pubbliche, infatti, il governo avrebbe potuto essere costretto ad ammettere che i mercati non sono sempre animati dalla volontà di distruggere gli stati e che la Commissione, a volte, può avere ragione.

Seguendo la via della ragione la coalizione avrebbe rischiato una discesa agli inferi, mentre il braccio di ferro sembra una soluzione praticabile

Per ascoltare gli appelli e agire di conseguenza, il governo italiano avrebbe dovuto rinunciare alla retorica anti-europea che aveva garantito il successo di entrambi i partiti. Per il Movimento 5 stelle, che secondo i sondaggi è stato ormai superato abbondantemente dalla Lega, avrebbe significato rinunciare a una proposta simbolo e finire nel novero di quei bugiardi che non ha mai smesso di attaccare. Seguendo la via della ragione, insomma, la coalizione avrebbe rischiato una discesa agli inferi, mentre il braccio di ferro sembra una soluzione praticabile, per due motivi. Il primo è che i mercati, le istituzioni finanziarie e i grandi investitori hanno tutto l’interesse a non mettere in ginocchio la terza economia dell’Unione, semplicemente perché avrebbero troppo da perdere. Certo, non possiamo escludere uno scatto di panico, perché in periodi di grande tensione aumenta il nervosismo degli operatori che vogliono sempre essere i primi a sganciarsi in caso di crisi, ma è evidente che secondo la coalizione italiana non siamo arrivati a quel punto, almeno non ancora.

