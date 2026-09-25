Quasi senza notarlo, siamo entrati in autunno. L’equinozio del 23 settembre segna infatti l’inizio della stagione astronomica che chiude l’estate e ci porta verso l’inverno. È utile ricordarlo visto il prolungarsi di condizioni di caldo ancora estivo, anche se più tollerabili e piacevoli rispetto ai periodi torridi che abbiamo vissuto.

I dati (anche se parziali) di settembre indicano che anche questo mese, così come lo sono stati luglio e agosto, con molta probabilità sarà da record in termini di temperature su gran parte della penisola. Del resto la grande capacità termica del mare, ancora caldissimo, contribuisce a mantenere le temperature elevate.