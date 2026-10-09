Nei giorni scorsi la prima perturbazione autunnale è riuscita a insinuarsi nell’alta pressione che ormai da molti mesi domina il bacino del Mediterraneo. Prima ha fatto sentire i suoi effetti sul sud della Francia (dove era stata emessa un’allerta rossa) e poi sulla costa spagnola, con inondazioni tra Valencia e Barcellona. In Italia ha colpito maggiormente le zone tirreniche, con nubifragi e trombe d’aria in Toscana, Lazio e Campania.

Il calore anomalo presente nel mare non crea automaticamente la pioggia, ma contribuisce ad intensificare le perturbazioni e i temporali. Quest’anno il fenomeno è ancora più evidente, perché la temperatura del Mediterraneo sta continuando a superare tutti i record: anche a settembre ha raggiunto valori mai riscontrati in precedenza.