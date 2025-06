“Dopo una serie di contraccolpi in Medio Oriente, il gruppo jihadista Stato islamico (Is) ha rafforzato le organizzazioni sue affiliate in Africa. L’ha fatto approfittando delle frustrazioni diffuse tra le popolazioni locali, tra cui ha reclutato nuovi combattenti”, scriveva Le Monde in un’analisi pubblicata a gennaio. “Secondo un conteggio del Washington institute for near east policy, quasi due terzi dei 1.300 attacchi rivendicati dall’Is nel 2024 in tutto il mondo sono avvenuti nel continente africano. E il loro numero continua ad aumentare, mentre a livello globale gli episodi di violenza su base annuale sono diminuiti notevolmente dal 2020”.

L’Africa è ormai la regione dove l’Is conta il maggior numero di combattenti – più di diecimila, secondo varie stime – divisi in gruppi locali, cioè le cinque “province” (wilaya) controllate o rivendicate dall’organizzazione. La più importante è la wilaya gharb Ifriqiya, la provincia dell’Africa occidentale, che comprende i paesi confinanti con il lago Ciad: Nigeria, Camerun, Niger e Ciad. Un’altra è nel Sahel, dove ha combattenti attivi in Mali, Niger e Burkina Faso. Nel nordest della Repubblica Democratica del Congo (Rdc) c’è un’altra roccaforte controllata dalla milizia ugandese Forze democratiche alleate (Adf). Altre due wilaya sono in Mozambico (gli Shabab, che conducono l’insurrezione nella provincia del Cabo Delgado) e in Somalia, dove l’Is ha un’importante unità logistica chiamata Al Karrar.

L’avanzata dell’Is in Africa, faceva notare il quotidiano francese, è ostacolata non tanto dalle forze di sicurezza governative dei vari paesi o dai loro alleati (per esempio, in Mali i miliziani russi ex Wagner), ma dalla rivale dell’Is per eccellenza: Al Qaeda.