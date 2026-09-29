Pierpaolo Capovilla è seduto al tavolino di un bar che si trova nel cortile fuori dallo studio della trasmissione Propaganda live. Siamo a Roma, dalle parti di via Tiburtina. Il cantante si esibirà in diretta tra un paio d’ore insieme a Vinicio Capossela. Capovilla – il musicista e fondatore, tra gli altri, del Teatro degli Orrori, ma più di recente noto soprattutto per il suo ruolo da coprotagonista nel film di Francesco Sossai Le città di pianura – ha di fronte un bicchiere di vino bianco.

È vestito di nero dalla testa ai piedi, con una giacca sopra la maglietta e le scarpe eleganti. Mentre parla, fuma una sigaretta dopo l’altra.

Da qualche mese Capovilla e Capossela formano una coppia creativa: prima hanno registrato Tutti bodyguard, versione aggiornata del brano Bodyguard, e poi hanno cominciato a lavorare a E morte non avrà dominio, uno spettacolo a cavallo tra musica e teatro in scena il 3 e 4 ottobre a Roma al Romaeuropa festival e poi nel resto d’Italia, ispirato alla vita dell’amico di Capossela Renato Striglia e all’opera di Dylan Thomas Sotto il bosco di latte (a cui Capossela ha dedicato anche un radiodramma).

Un incontro tra due artisti che hanno diversi riferimenti culturali comuni, ma che fino a oggi non si erano mai incrociati. A farli incontrare è stato proprio Le città di pianura.

“Un giorno Vinicio ha visto il film al cinema e se ne è innamorato. Mi ha individuato come sua vittima sacrificale: sul palco di E morte non avrà dominio interpreto la parte di Renato Striglia, l’amico di Vinicio morto nel 2020 che nello spettacolo piano piano resuscita. Capossela mi ha scelto per questa parte del rock’n’roll loser, e mi ci sento a mio agio”, racconta Capovilla dopo il primo sorso di vino.