In Brasile l’esame di ammissione all’università non è una passeggiata. La prova annuale di resistenza – otto ore di test suddivise in due giorni che possono lanciare o bruciare carriere – è una maratona di aspirazioni adolescenziali, angoscia e bevande energetiche. Almeno era così prima della pandemia.

Gli esami di quest’anno, che sono finiti il 24 gennaio, hanno messo in guardia sui rischi che la già precaria situazione scolastica dell’America Latina sta correndo a causa dell’epidemia incontrollata di covid-19. Più della metà dei 5,7 milioni di candidati registrati per gli esami di ammissione in Brasile, compresa mia figlia di 16 anni, non si sono presentati per paura di un contagio nelle aule. Molti di quelli che sono andati sono stati rimandati a casa perché erano state prese troppe prenotazioni. Secondo il ministro brasiliano dell’istruzione, Milton Ribeiro, l’esame è stato comunque “un successo”. Invece per mia figlia il gioco non valeva la candela: “Perché correre il rischio di ammalarsi o di diffondere il virus?”, ha chiesto. Almeno l’Università nazionale autonoma del Messico ha organizzato gli esami di ammissione in uno stadio da calcio.

A febbraio comincerà un nuovo anno scolastico e gran parte dei paesi latinoamericani è alle prese con le stesse domande: come assicurarsi che gli studenti vadano a scuola e lo facciano in sicurezza mentre la regione è nel pieno della seconda ondata? Se le autorità nazionali non chiariranno le loro politiche pubbliche gli studenti del Brasile e dei paesi vicini rischiano di perdere un altro anno scolastico per paura, disinformazione, malattia e problemi economici.

Cicatrici durature

Nella maggior parte dei paesi del Sudamerica e dei Caraibi le scuole sono state chiuse a marzo, all’inizio della pandemia. Nel 2020 sono rimaste chiuse per una media di 174 giorni, una situazione che ha determinato una perdita di ore in classe quattro volte superiore a qualsiasi altra zona del mondo. Lo ha affermato Margarete Sachs-Israel, consigliera dell’Unicef per l’istruzione in America Latina. L’87 per cento dei 160 milioni di studenti della regione non è entrato in classe per otto mesi.

I più fortunati tra gli studenti costretti a casa, con famiglie benestanti alle spalle, sono riusciti a seguire le lezioni a distanza, ma nelle scuole pubbliche uno studente su due non ha accesso a internet.

Secondo le stime della Banca mondiale, i ritardi nell’apprendimento potrebbero cancellare in America Latina fino a 1.200 miliardi di dollari in redditi nell’arco della vita lavorativa, ossia il 20 per cento delle entrate previste dopo la fine della scuola. Si prevede inoltre un crollo dei punteggi regionali nel test attitudinale Pisa per gli studenti di 15 anni, considerato un punto di riferimento internazionale. La percentuale di studenti che non raggiungono i livelli minimi di competenza aumenterà ovunque fino al 60-68 per cento, rispetto al 53 per cento registrato prima della pandemia.