Tra il 1957 e il 1960 i Berliner Philharmoniker, bandiera delle grandi orchestre tedesche, registrarono il loro primo ciclo completo delle sinfonie di Ludwig van Beethoven. La cosa veramente strana è che per dirigerlo non scelsero un direttore di casa ma André Cluytens, nato in Belgio e cresciuto artisticamente in Francia, dove passò il resto della sua lunga e illustre carriera (chi lo chiamò? I Berliner o la Emi, casa discografica responsabile del progetto? Non lo so). Il ciclo venne molto bene, ma passò rapidamente in secondo piano in un mercato che stava scoprendo la stereofonia e si buttava con entusiasmo sul repertorio più popolare, Beethoven in testa. Poi tra il 1961 e il 1962 i Berliner registrarono di nuovo tutte le sinfonie con il loro direttore musicale Herbert von Karajan, un classico che mise ancora di più in ombra il disco precedente, da allora sempre relegato nelle collane economiche.

Di questi tempi a casa mia si ascolta tantissimo la sinfonia numero 6, la Pastorale, per colpa (o merito!) del vecchio film di Disney Fantasia, nel quale un lungo cartone animato è dedicato proprio a questo lavoro. Frugando tra i miei scaffali in cerca di un’edizione che non mi fosse troppo familiare, ho trovato quella di Cluytens, nascosta in uno scatolone di 65 cd con tutte le registrazioni sinfoniche Emi del maestro. E me ne sono innamorato: è spontanea e luminosa come se facesse parte di quella vita campestre alla quale Beethoven decise di farci dare un’occhiata con questo lavoro di sconvolgente modernità.

Perché non vi cercate l’integrale delle sinfonie di Beethoven dirette da Cluytens? La ristampa più recente, etichetta Erato, costa pochissimo e merita senz’altro più attenzione di quella che ha avuto finora. In più, se tenete a questo genere di dettagli snob, darebbe un tocco molto sofisticato alla vostra discografia: se dovendo pescare in sessant’anni di integrali beethoveniane avete scelto questa, vuol sicuramente dire che ve ne intendete moltissimo.

Intanto su Spotify vi carico la Pastorale.