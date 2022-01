Per leggere questo articolo stai rimandando qualcosa? Magari il momento di andare a fare la spesa. O una telefonata impegnativa. O un report di lavoro.

I sociologi definiscono la procrastinazione (crastinum, il domani, in latino) come l’atto di “ritardare un compito per lungo tempo in modo disadattivo” (termine che indica l’incapacità di reagire a uno stimolo esterno in maniera appropriata), ed è un comportamento che affligge quasi tutti. Secondo una ricerca più del 70 per cento degli studenti universitari rimanda i propri compiti. E un sondaggio del 2005 aveva rivelato che tra gli adulti più del 20 per cento era “procrastinatore cronico”.

La procrastinazione ha cattiva fama. In effetti, se rimandi le incombenze necessarie, legate alla routine, le cose da fare si accumulano e questo ha quasi sempre un effetto negativo sul benessere. Al contrario, se associata a dei compiti creativi, un po’ di procrastinazione può effettivamente essere utile. Quindi meglio pagare adesso la bolletta della luce e lavare subito i piatti. Però forse puoi anche aspettare un giorno o due per scrivere quel saggio.

Scegliere con calma

Di solito si pensa che procrastinare sia un problema di gestione del tempo. Ma secondo Timothy Pychyl, uno psicologo della Carleton University, in Canada, è più un problema di gestione delle emozioni. Molte persone affrontano i sentimenti negativi legati a un compito semplicemente evitandolo, almeno per un periodo di tempo. È probabile che l’abbia sperimentato anche tu quando hai rimandato una conversazione difficile dicendoti: “Non posso occuparmene ora”.

Che si tratti dell’incapacità di gestire il tempo o le emozioni, questo approccio presenta ancora una volta la procrastinazione come negativa. E in molti casi lo è: per esempio ogni anno circa sette milioni di americani non riescono a presentare la dichiarazione dei redditi, e questo può avere delle conseguenze disastrose dal punto di vista finanziario e legale. Oppure, considerando che molti datori di lavoro non apprezzano affatto la tendenza a temporeggiare, è improbabile che in un colloquio di assunzione ci sfugga una battuta sulla nostra propensione a non rispettare le scadenze.

Tuttavia, una ricerca dimostra che in determinate circostanze la procrastinazione può migliorare la qualità delle nostre decisioni e del nostro lavoro. Nel suo libro Essere originali. Come gli anticonformisti cambiano il mondo, Adam Grant racconta che nell’antico Egitto la procrastinazione era descritta con due parole diverse: “Una denotava pigrizia; l’altra significava aspettare il momento giusto”. In quest’ottica, la procrastinazione poteva indicare il vizio dell’accidia o la virtù della prudenza.