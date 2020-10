Questo articolo sarebbe dovuto uscire in occasione della giornata mondiale della traduzione, celebrata il 30 settembre. Non è stato concluso in tempo, ed è meglio così, perché rischiava di rovinare la festa. “Dobbiamo smettere di pensare la traduzione come un’operazione esclusivamente positiva di accoglienza dello straniero o di apprendimento degli altri attraverso le lingue. Dobbiamo smettere di tesserne le lodi o di vedervi semplicemente lo spazio in cui s’incontrano le culture e i diversi modi di pensare”. L’autrice di queste frasi – poco celebrative, ne converrete – è Tiphaine Samoyault, comparatista, scrittrice e traduttrice francese che ha da poco pubblicato il saggio Traduction et violence (Seuil 2020).

Sfido chi traduce a restare indifferente a questo titolo. Tradurre è spesso un’operazione violenta: si parte all’attacco (di un libro, di un articolo, di una poesia), comincia la lotta (con il testo originale, con i suoi aspetti formali e i suoi molteplici significati, con l’autrice o l’autore, spesso irraggiungibili, che sembrano provocarci da lontano, con la lingua di arrivo che si fa sfuggente, irritante) e si continua a battagliare fino alla data di consegna. Alla fine ci si ritira, quasi mai vittoriosi, quasi sempre stremati, a volte con un senso di vergogna per quella soluzione di ripiego così poco convincente.

Questa forma di violenza non è che una delle tante esaminate da Samoyault. La premessa da cui parte – oltre al rifiuto dell’autocelebrazione, spesso istituzionale, dell’atto del tradurre – è quella di una “negatività attiva” della traduzione: “La negatività non consiste solo nella presunta perdita che si produce nel passaggio da una lingua all’altra. Come spazio di relazione, la traduzione è anche il luogo di un conflitto che bisogna regolare per preservare una forma di pluralismo”.

La traduzione agonistica

Ispirandosi al pensiero della filosofa politica belga Chantal Mouffe, Samoyault parla di traduzione agonistica. “L’agonismo”, spiega, “a differenza del consenso democratico o del dialogo, sottolinea una negatività che non può essere sradicata perché, come scrive Mouffe, ‘ogni ordine è instaurato attraverso l’esclusione di altre possibilità’”. La traduzione agonistica, secondo Samoyault, “è quindi quella che lascia in gioco le forze conflittuali inerenti alla traduzione, tra le lingue, tra lo spirito e la lettera, tra l’originale e le traduzioni, tra le diverse possibilità che si offrono e tra cui bisogna scegliere, e che usa queste forze per affermare una posizione, per prendere una decisione. È quindi possibile pensare la traduzione in termini politici e non in termini etici, secondo un modello che non è più quello della negoziazione ma quello del mantenimento della rivalità”.

Prima di arrivare a questo momento agonistico, chi traduce deve operare un altro tipo di violenza, scomponendo, disgregando, smembrando il testo. La traduzione “riporta così il testo allo stato di brouillons [brutte copie o minute, ma anche abbozzi], sempre da migliorare, sempre da rifare”. Ciò che emerge, al termine di questo processo, non è né “una nuova forma” né “un nuovo corpo”: è piuttosto, scrive Samoyault, “l’essenza stessa della formazione”, “il movimento attraverso cui la forma avviene” o ancora, citando Baudelaire, “un abbozzo lento a venire” (La carogna, da I fiori del male, traduzione di Luigi de Nardis, Feltrinelli 2001).

Per illustrare questo proposito Samoyault cita la traduzione poetica, e non potrei essere più d’accordo. Uno dei modi più efficaci per visualizzare questo processo di disgregazione e di formazione in movimento è confrontare le diverse traduzioni di una poesia in una stessa lingua, per esempio attraverso lo splendido volume Into English. Poems, translations, commentaries, curato da Martha Collins e Kevin Prufer (Graywolf Press 2017). Stampato in formato orizzontale, presenta venticinque poesie, in lingua originale, di autrici e autori di epoche e paesi diversi (da Saffo al poeta haitiano Félix Morisseau-Leroy), accanto a tre diverse versioni in inglese seguite da un commento firmato da un quarto traduttore. Una vera goduria.