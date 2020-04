Che ricordo avremo di questi giorni quando tutto sarà finito? È difficile essere fino in fondo consapevoli del fatto che stiamo vivendo un evento storico. “Ne parleremo ai nostri figli, se ne occuperanno i libri di storia e per anni ci scambieremo le nostre esperienze condivise. Ma cosa ricorderemo esattamente? La verità è che potremmo non ricordare molto, perché è così che funziona la memoria”, ha scritto Shayla Love su Vice.

Saranno ricordi sfocati di settimane tutte uguali? Oppure ricordi di momenti dolorosi, di angoscia e di paura? Studi e ricerche spiegano quali sono gli elementi che rendono i ricordi memorabili. Innanzitutto ci sono i fattori emotivi: ricordiamo solo una parte delle esperienze che viviamo, spesso dettagli irrilevanti ma emotivamente significativi. Poi conta il fatto che qualcosa sia diverso dal solito o sorprendente. Ricordiamo meglio i momenti di transizione, che più facilmente si fissano nella memoria. Di questo periodo è probabile che ricorderemo anche quello che non abbiamo potuto fare, i “ricordi di un’assenza”, come li ha definiti la studiosa danese Dorthe Berntsen.

E poi c’è da tenere in conto che, proprio perché ricordare ci aiuta a dare un senso a quello che abbiamo vissuto, raccontando i ricordi li arricchiamo e spesso ne alteriamo piccoli dettagli. In questo senso i ricordi non appartengono al singolo ma sono qualcosa che condividiamo, con le persone a cui li racconteremo e con quelle che stanno vivendo le nostre stesse esperienze. Il ricordo di questi giorni sarà molto diverso per chi ha avuto un lutto, per medici e infermieri impegnati negli ospedali, per chi ha perso il lavoro e per chi invece ha potuto lavorare da casa in condizioni di relativa tranquillità. Da questo punto di vista non sarà stata un’esperienza collettiva condivisa, o lo sarà meno di quello che pensiamo: le disuguaglianze, sia precedenti sia nuove e create proprio dalla pandemia, contribuiranno a formare i nostri ricordi.