Questo articolo è uscito a pagina 5 del numero 36 di Internazionale Kids, il mensile di Internazionale per bambine e bambini dai 7 ai 13 anni. Lo trovate in edicola, oppure potete abbonarvi .

Settembre è il mese ideale per seminare finocchi, broccoli e radicchi. Oppure quelle piante aromatiche che piacciono alle api, come il prezzemolo o il coriandolo. Ma invece di seminarle in balcone, fatelo nel cortile condominiale. O meglio ancora, in un orto comunale.

L’articolo di copertina racconta che coltivare frutta e verdura in città aiuta a conservare la biodiversità, cioè l’insieme degli esseri viventi che vivono in un certo ambiente. Inoltre gli orti urbani creano dei grandi spazi all’aperto dove le persone possono incontrarsi e fare amicizia.

L’orto collettivo di Rio de Janeiro, in Brasile, aspira a diventare il più grande del mondo: è nato nel 2006 dall’idea di un agronomo e tra un paio d’anni sarà grande quanto 15 campi di calcio. Porterà frutta e verdura a migliaia di famiglie, e anche un po’ di buonumore: Rosilde Rodrigues dice che da quando lo frequenta si sente più in forma e felice.

A pagina 23 un professore che lavora al Museo nazionale di storia naturale di Parigi dice che chi amministra le città non dovrebbe limitarsi a progettare “aree verdi”, ma dovrebbe coltivare la biodiversità. Come quella che si trova sul tetto di una scuola francese: lì oltre agli alberi ci sono anche le galline.