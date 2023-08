A ottobre Internazionale Kids festeggia quattro anni. Sembra ieri che chiedevamo a Lorenzo Mattotti di illustrare la prima copertina, a Susanna Mattiangeli e Mariachiara Di Giorgio di scrivere un fumetto a puntate, e a lettrici e lettori di mandarci un’email per dirci cosa ne pensavano di questo giornale nuovo di zecca. “Mi piace che ci siano articoli da tutto il mondo”, scriveva Ada nel numero successivo, e la sua lettera era stata pubblicata in un colonnino stretto accanto al sommario.

Quattro anni e quarantasette numeri dopo quel colonnino si è trasformato in due pagine piene di lettere, consigli e momenti imbarazzanti da condividere senza timore. I vostri messaggi ci guidano quando prepariamo il programma del festival di Internazionale Kids a Reggio Emilia e abbiamo in cantiere tanti altri progetti. È anche per questo che da oggi il prezzo del giornale passa da 3 a 4 euro: un po’ perché nel frattempo è aumentato il prezzo della carta, un po’ perché vogliamo continuare a sperimentare e a fare un giornale bellissimo. Continuate a seguirci!

E se il 30 settembre sarete a Ferrara per il festival di Internazionale venite a festeggiare con noi nel giardino della biblioteca Casa Niccolini, tra succhi di frutta e popcorn (niente palloncini perché la plastica… vabbè, lo sapete già).