Sotto la minaccia di un’imminente invasione israeliana di Rafah, al Cairo hanno ripreso slancio i negoziati per raggiungere una tregua tra Israele e Hamas. Il 29 aprile nella capitale egiziana una delegazione del gruppo palestinese ha discusso con i rappresentanti di Egitto e Qatar, paesi mediatori insieme agli Stati Uniti, una proposta presentata da Israele che prevederebbe una tregua in cambio del rilascio degli ostaggi ancora nella Striscia di Gaza. Al momento la risposta sembra essere negativa, ma i colloqui vanno avanti.

Per promuovere un cessate il fuoco e favorire l’ingresso di più aiuti umanitari nel territorio palestinese il 29 aprile il segretario di stato statunitense Antony Blinken è arrivato in Arabia Saudita, la prima tappa del suo nuovo viaggio in Medio Oriente, che l’ha portato anche in Giordania e in Israele. Qui il primo ministro Benjamin Netanyahu continua a essere al centro delle critiche dell’opinione pubblica. La sera del 28 aprile migliaia di persone si sono nuovamente riunite a Tel Aviv per chiedere la liberazione degli ostaggi.

Oltre alle proteste interne, il governo israeliano è il bersaglio di una mobilitazione a favore di Gaza e dei palestinesi che si sta allargando dai campus statunitensi alle università europee fino ai paesi arabi. Nel prossimo numero di Internazionale, che esce online domani e in edicola il 3 maggio, un articolo del Washington Post spiega come gli studenti della Columbia university di New York hanno innescato una rivolta che si è diffusa in tutti gli Stati Uniti.