Questo articolo è uscito a pagina 5 del numero 49 di Internazionale Kids, il mensile di Internazionale per lettrici e lettori dai 7 ai 13 anni circa. Lo trovate in edicola, oppure potete abbonarvi .

Per le appassionate di falene, quelle lontane parenti delle farfalle che entrano in scena di notte: “Non capisco perché si parla tanto di api, ma quasi mai delle falene. Sono velocissime a impollinare le piante! Ogni parco dovrebbe avere uno spazio per gli insetti impollinatori, tu che dici?”.

Per gli amanti del formaggio: “Ma tu lo sapevi che alcuni produttori di formaggio hanno messo dei microchip nelle forme di parmigiano? Non ti preoccupare, sono commestibili, lo fanno per sconfiggere la pirateria”.

A volte i grandi leggono le riviste anche per avere dei nuovi argomenti di conversazione da sfoggiare quando sono a cena con i loro amici. È una tecnica che potete usare anche voi per rompere il ghiaccio e fare amicizia con i nuovi compagni di banco. Ecco una lista di possibili argomenti, presi da questo numero.

Un momento imbarazzante/Acquerello

di Cristina Portolano

In copertina/Risucchiati da TikTok

Il social network nato per condividere video brevi ha molto successo, ma alcune persone cominciano a credere che possa creare dei problemi. Ecco cosa ne pensano tre adolescenti svedesi. Kamratposten, Svezia

Barbie/La bambola che attraversa le epoche

Albert, Francia

Fumetto/Moon kids, episodio n. 11

di Davide Morosinotto e Beatrice Galli

Attualità/Azione!

Nel mondo del cinema gli sceneggiatori scioperano da mesi per una paga migliore. Ora alla protesta si sono uniti anche gli attori. The New York Times for Kids, Stati Uniti

Fumetto/La storia di Anita Conti, una vita in difesa degli oceani

Georges, Francia

Gatti/Vocabolario felino

I gatti comunicano il loro stato d’animo con ogni parte del corpo, dai baffi alla coda. Ecco tredici segnali segreti per capire cosa provano.The Guardian, Regno Unito

Domande incrociate/Scappata di casa

di Claudio Rossi Marcelli

Poster/La diversità è bellezza

di Federica Centurelli

Fumetto/Sul serio?

Topo, Francia

Ambiente/Volare con sobrietà

Quattro domande sull’inquinamento del trasporto aereo.

L’Éco, Francia

Consigli per salvare il pianeta/Falene

di Eleonora Degano

Scienza/A che serve l’economia

Molti pensano che abbia solo a che fare con i soldi. In realtà si occupa anche di felicità e del futuro, racconta un premio Nobel per l’economia. Frontiers for young minds, Svizzera

Come si diventa/Architetta paesaggista

Test/Che rivoluzione sei?

Gioco/Prince of Persia

Raketa, Repubblica Ceca

Confronto/Fare il bucato

The Week Junior, Regno Unito

Questionario/Musica

Recensioni/Libri e film

Portfolio/Battaglia a colpi di arance

di Andrea Frazzetta

Filosofia/Cosa significa amore?

di Ilaria Rodella

Una parola in giapponese/Rifiuti

di Junko Terao

Esercizi di scrittura/Le vite degli altri

di Susanna Mattiangeli

L’ultima