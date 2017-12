Rinunciando ai toast all’avocado potremo comprare casa?

Il guaio è che non è così. Nel suo libro del 2012 Pound foolish, Helaine Olen fa notare che Bach partiva dal presupposto che si prendesse un cappuccino al bar 365 giorni all’anno, ci aggiungeva il costo dei biscotti e alla fine otteneva una somma annuale a tre cifre; ipotizzava improbabili guadagni sugli investimenti e non teneva conto dell’inflazione e delle tasse. Ma l’idea del fattore cappuccino suonava così bene che non aveva importanza se non era poi così “precisa”.

Anche in questo caso i conti non tornano: l’ipotesi di partenza è che spendano 15 euro in panini al giorno più cento per un’uscita serale. Ma anche se i conti tornassero, il fattore panino rimarrebbe comunque discutibile, e non solo perché sembra mettere sotto accusa le vittime della crisi immobiliare, ma perché non sempre è più saggio investire in un futuro migliore invece di spendere per godersi la vita adesso.

Il che non significa che non sprechiamo soldi per comprare panini gourmet, qualunque sia la nostra età. L’economia dei consumi moderna è piena di lussi fasulli, che rientrano nella categoria che lo scrittore Venkatesh Rao ha definito in modo brillante “mediocrità premium”, cioè non cose necessarie ma neanche veri lussi, che di solito costano troppo. Gli esempi che porta Rao sono il “gelato allo yogurt”, “l’olio di tartufo su tutto”, “lo spazio in più per le gambe in classe economica”, e qualsiasi prodotto “firmato”.

Non valgono quello che costano, il che non significa che dovremmo risparmiare per comprare qualcosa di più sensato, ma che il piacere che ci danno non è proporzionato a quello che spendiamo in più (una cena memorabile in un ristorante da 120 euro a persona è chiaramente preferibile a quattro cene in posti mediocri da 30 euro).

Comunque, l’idea di rinunciare a questo genere di cose è ottima. Non perché in un ipotetico futuro diventeremo magicamente milionari, ma perché sono solo un modo stupido di gratificarci nel presente.

(Traduzione di Bruna Tortorella)