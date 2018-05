L’impossibile divorzio tra Europa e Stati Uniti

In 18 mesi di amministrazione Trump questo fossato ha continuato ad allargarsi. All’indifferenza – di cui la cancelliera Angela Merkel è stata la prima a fare le spese – sono seguite delle decisioni unilaterali a ripetizione, altrettante coltellate a quel patto transatlantico sul quale si basa una parte dell’ordine internazionale degli ultimi settant’anni. Le ultime nomine di “falchi” ai posti chiave dell’amministrazione con John Bolton come consigliere alla sicurezza nazionale e Mike Pompeo come segretario di stato non fanno che accentuare il disagio.

Un breve scambio il 23 maggio su Twitter riassume bene l’incomprensione tra il “vecchio” e il “nuovo” mondo. Quando lo specialista americano di relazioni internazionali Walter Russell Mead ha twittato che “oggi la principale causa di tensione nelle relazioni transatlantiche deriva dal fatto che gli alleati europei si aspettano che gli Stati Uniti vedano il mondo come loro”, l’ambasciatore francese negli Stati Uniti Gérard Araud ha subito replicato : “Oggi la principale causa di tensione nelle relazioni transatlantiche deriva dal fatto che i nostri alleati americani si aspettano che gli europei vedano il mondo come loro”. Questo scambio la dice lunga sull’attuale incomprensione.

Con la decisione di Donald Trump di ritirarsi dall’accordo nucleare con l’Iran e di imporre a Teheran le sanzioni più strette che si applicano unilateralmente alle imprese europee, la relazione transatlantica si è degradata come non si era mai visto dopo la seconda guerra mondiale. E un’Europa traumatizzata fa fatica a definire una strategia collettiva convincente per rispondervi.

C’era un tempo in cui l’espressione di moda nelle relazioni transatlantiche era la famosa battuta di Kissinger: “L’Europa? Qual è il numero di telefono?”. A quanto pare oggi il problema non è più il numero, ma il fatto che sulle due sponde dell’Atlantico il telefono suona a vuoto.

Sul clima, sul commercio, sull’Iran o su Gerusalemme gli europei sono stati sorpresi e scossi da un unilateralismo americano che non cerca neanche di preservare le apparenze (si veda l’ultimo discorso senza concessioni del capo della diplomazia americana sull’Iran) e che si disinteressa completamente del coinvolgimento o delle conseguenze per i suoi alleati.

Emmanuel Macron ne ha fatto la dura esperienza con lo schiaffo di Trump sull’Iran non appena terminata la sua cordiale visita di stato a Washington. A quanto pare tutto il suo investimento in tempo e in energia in questa relazione personale con un uomo al quale nulla lo avvicina non è servito a nulla. E anche se non possiamo rimproverargli di averci provato, il fallimento di questa iniziativa peserà molto nel suo bilancio diplomatico.

Ma la cosa più grave è lo stato catastrofico delle relazioni transatlantiche in un momento di ridefinizione dei rapporti di forza internazionali. Per gli europei è la fine delle certezze, perché come ha detto brutalmente Angela Merkel ad Aquisgrana in occasione della consegna del premio Carlo Magno a Macron, “l’Europa non può più contare sugli Stati Uniti per proteggerla”.