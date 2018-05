Tre scenari internazionali dopo l’annuncio di Trump

Per quanto possa sembrare entusiasmante dal punto di vista dell’Europa, dobbiamo comunque parlare di scenario grigio, perché in questo caso Donald Trump riuscirebbe a distruggere l’Alleanza atlantica, ovvero il fronte democratico occidentale (a prescindere dai presidenti del momento).

Questa ipotesi potrebbe concretizzarsi, anche se è improbabile, perché l’ala più dura del regime iraniano non ha intenzione di fare nuove concessioni agli occidentali e una parte consistente della destra americana punta a far cadere la teocrazia iraniana aggravando le difficoltà interne del paese.

Questo è lo scenario rosa, perché così Donald Trump potrebbe attribuirsi il merito dei passi avanti e tornare sulla decisione di uscire dall’accordo, annunciata l’8 maggio. Non possiamo escluderlo, perché le difficoltà economiche dell’Iran potrebbero spingere il regime a una certa flessibilità e perché non è detto che Trump abbia tutta questa voglia di entrare in guerra con la repubblica islamica motivandola con il fatto che Teheran avrebbe constato il fallimento del compromesso del 2015 e rilanciato il suo programma nucleare.

Tinte rosa, nere o grigie, il futuro potrà essere scritto in tanti modi. Per esempio è possibile che gli europei riescano a convincere gli iraniani a offrire delle garanzie sui missili, le crisi regionali e il prolungamento del compromesso sul nucleare firmato nel 2015, che scadrà tra sette anni.

Infine resta lo scenario nero, in base al quale i leader iraniani potrebbero pensare che è arrivato il momento di non fare il minimo passo indietro perché convinti che Trump non avrebbe il coraggio di andare fino in fondo e scatenare un conflitto.

I leader israeliani, dal canto loro, potrebbero convincersi che il regime iraniano è troppo debole per dare una simile prova di forza e che dunque sarebbe arrivato il momento di aggredirlo, un’idea che potrebbe essere condivisa dall’Arabia Saudita e da tutti i regimi sunniti. In definitiva ognuno avrebbe la possibilità di scatenare un caos generale dalle conseguenze imprevedibili.

Ancora non sappiamo cosa aspettarci, ma sappiamo che la situazione è preoccupante.

(Traduzione di Andrea Sparacino)