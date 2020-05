Nell’inasprimento dei toni tra Pechino e Washington c’è un aspetto paradossale e in definitiva rassicurante: il resto del mondo si limita ad assistere, preoccupato ma senza farsi coinvolgere.

In questo momento è evidente che agli altri paesi le posizioni della Cina e degli Stati Uniti appaiono così eccessive da rendere impossibile sostenerli apertamente, come invece sarebbe certamente accaduto in altri momenti di tensione internazionale.

Donald Trump ha scelto di prendere di petto la Cina, affermando di possedere le prove che il covid-19 proviene da un laboratorio di Wuhan. Il presidente degli Stati Uniti assicura che il governo cinese sarà costretto a pagare “risarcimenti” miliardariper i danni causati dalla pandemia e minaccia di non onorare i buoni del tesoro statunitensi in possesso della Cina, un gesto mai ipotizzato finora.

Menzogne di guerra

Il problema è che Trump non presenta la minima prova delle sue affermazioni, e anzi contraddice le conclusioni dei suoi stessi servizi d’informazione. Per il momento la pista del laboratorio è solo un’ipotesi tutta da verificare. Sentendo parlare Donald Trump torna alla mente Colin Powell, il segretario di stato di George W. Bush che nel 2003 aveva agitato una fialetta davanti al Consiglio di sicurezza dell’Onu per accusare l’Iraq… Come abbiamo potuto verificare in seguito, quelle accuse erano soltanto una menzogna per giustificare una guerra.

Oggi la diffidenza è tale che nessun altro paese al mondo ha dato seguito alle accuse di Washington. Sono in molti a chiedere che sia fatta chiarezza sulle origini dell’epidemia e a sospettare che la Cina non abbia detto tutta la verità, ma lo fanno senza assumere la postura da guerra fredda dell’amministrazione Trump.