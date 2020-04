Trarre conclusioni prima della fine della crisi è chiaramente impossibile, ma una cosa è certa: il covid-19 avrà un impatto duraturo sulle relazioni tra la Cina e il resto del mondo. La pandemia sta accelerando alcune tendenze preesistenti che hanno partorito una nuova guerra fredda, diversa da quella che ha diviso il mondo nel periodo sovietico ma non meno pericolosa.

In questa faccenda ci sono i fatti e le strumentalizzazioni, le realtà e i fantasmi, ma soprattutto c’è tantissima ideologia. Inizialmente sulla difensiva, il regime cinese è passato all’attacco (spesso esagerando) e accentuando una sfiducia, per non dire ostilità, che non dovrebbe esistere nel contesto di una pandemia che bisognerebbe affrontare tutti insieme.

I fatti ci dicono che esistono ancora diverse zone d’ombra a proposito dell’inizio dell’epidemia nella città di Wuhan.

Scarsa credibilità

Al momento non ci sono prove incontrovertibili a sostegno di un errore di laboratorio a Wuhan, e la situazione è troppo grave per affidarsi solo a sospetti e affermazioni eclatanti.

Ma è altrettanto vero che le smentite del governo cinese non convincono, e questo dovrebbe far riflettere i vertici di Pechino. Il fatto che la Cina abbia inizialmente nascosto le informazioni in merito al virus e messo a tacere le persone che avevano lanciato l’allarme mina la credibilità della comunicazione cinese.