Il 23 aprile 2024, a palazzo Chigi, il consiglio dei ministri italiano si è occupato anche di tecnologia e ha approvato, su proposta della presidente del consiglio Giorgia Meloni e del ministro della giustizia Carlo Nordio lo “schema di disegno di legge recante disposizioni e delega al governo in materia di intelligenza artificiale”. Il testo si può leggere integralmente qui. Come avviene per tutti i disegni di legge, anche questo dovrà essere messo in calendario per eventuali modifiche e per l’approvazione dalle commissioni delle due camere del parlamento. È prematuro fare considerazioni definitive, ma si possono già notare alcune tendenze importanti.

L’approccio antropocentrico alle tecnologie, preso in prestito da varie altre bozze di regolamenti nel mondo, è molto importante, così come le dichiarazioni di intenti rispetto alla libertà, al pluralismo e così via.

Tre articoli (17, 18 e 22) evidenziano, come accade di frequente su tematiche importanti, l’intenzione del governo di centralizzare alcune decisioni grazie a una serie di deleghe. Per fare ragionamenti più ampi su queste deleghe e su come agiscano nell’ordinamento italiano è utile leggere almeno la premessa del lungo lavoro pubblicato dalla corte costituzionale nel 2018. La delega è ammissibile e usata da tempo, spesso per velocizzare l’attuazione di direttive europee. Rimane, però, una deroga alla separazione dei poteri.