La Cina potrebbe uscire rafforzata dalla crisi del coronavirus

Davvero la Cina uscirà rafforzata dalla crisi del coronavirus? La domanda potrebbe sorprendere, ma non è assurda. Pechino, infatti, ha rimesso in moto la sua macchina economica, ferma ormai da sei settimane.

Il governo cinese non ha ancora cantato vittoria nella sua battaglia contro l’epidemia, ma le cifre ufficiali sono incoraggianti. Al momento il conto dei nuovi casi fuori della regione di Wuhan, epicentro dell’epidemia, è quasi fermo. Anche a Wuhan gli ospedali costruiti per l’emergenza stanno cominciando a chiudere.

La prudenza resta d’obbligo, anche perché la Cina non è al sicuro dal rischio di nuovi focolai in caso di ripresa troppo rapida della circolazione delle persone. Inoltre esiste la possibilità di un ritorno del virus, come già accaduto con i viaggiatori provenienti dall’Italia e dall’Iran.

Rimettere in moto la macchina

Tuttavia la ripresa è evidente, e mette il governo cinese davanti a una doppia sfida: come ritrovare il cammino della crescita dopo questo questo terribile vuoto d’aria? E come uscire politicamente rafforzati da quella che è stata una dura prova anche per le autorità?

Tutti gli indicatori lasciano pensare che Pechino si stia impegnando per rilanciare la macchina economica cinese, sia in merito all’esportazione sia al consumo interno. Alcune regioni industriali, come la provincia del Guangdong, sono state poco coinvolte dall’epidemia, ma sarà necessario far rientrare la manodopera senza esporsi al rischio di contaminazione.