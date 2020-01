Il coronavirus si è diffuso grazie al segreto di stato cinese

Il sindaco di Wuhan Zhou Xianwang è diventato il colpevole ideale per la catastrofe del coronavirus che ormai colpisce tutte le province cinesi, con un costo enorme dal punto di vista umano ed economico.

In un’intervista concessa alla tv cinese, Zhou ha ammesso che le informazioni non sono state trasmesse tempestivamente perché gli è mancata l’autorizzazione dei piani più alti a renderle pubbliche. Le epidemie rientrano nel campo del segreto di stato e le informazioni devono essere validate dai vertici.

Le autorità cinesi hanno scoperto a metà di dicembre dell’esistenza di un virus non identificato che aveva colpito un numero significativo di persone. Ma l’allerta è stata lanciata solo un mese dopo, non prima di aver arrestato otto persone per “diffusione di voci non confermate”.

La lentezza autoritaria

Nel frattempo cinque milioni di abitanti di Wuhan hanno lasciato la megalopoli del centro della Cina in occasione del capodanno cinese. Sono questi viaggiatori che hanno trasportato il virus nel resto del paese e all’estero.

La tragedia dimostra che, nonostante il regime abbia imparato la lezione dell’epidemia di sars del 2003 e abbia reagito più rapidamente, mantiene ancora la lentezza di un sistema burocratico e autoritario, lontano dall’immagine di modernità tecnologica che la Cina vuole dare di sé.

Come accade sempre in Cina, le critiche si fermano a livello locale senza scalfire i dirigenti nazionali e men che meno l’intoccabile numero uno Xi Jinping. O comunque, se anche queste critiche ci sono, spariscono rapidamente da internet, che in Cina è controllata dal governo.