Così facendo il presidente pensa al dopoguerra, quando bisognerà in ogni caso trovare il modo per convivere con una Russia che potrà essere, a seconda dello scenario, vendicativa o accomodante.

Una porta aperta Qual è l’obiettivo di Macron? Il presidente lo ha chiarito nella stessa intervista: posizionare la Francia come una potenza “mediatrice” nel conflitto e dunque lasciare una porta aperta alla Russia. Macron ritiene che l’Europa non debba perdere il ruolo di possibile mediatore a beneficio della Turchia o di altre potenze esterne.

Dall’inizio dell’anno Macron ha parlato con Putin per circa cento ore, senza però ottenere risultati positivi per questo sforzo colossale di dialogo.

L’intermediazione di Macron non ha impedito né lo scoppio della guerra né la distruzione di Mariupol né il blocco di Odessa, e finora non ha prodotto nemmeno un minimo segnale di tregua. Questo magro bilancio rende difficilmente spiegabile l’insistenza sul concetto di umiliazione, tanto più che siamo nella fase finale della presidenza francese del Consiglio dell’Unione europea e queste critiche indeboliscono la posizione della Francia alla vigilia dell’ultimo vertice del semestre, durante il quale saranno affrontati argomenti importanti come la richiesta di adesione dell’Ucraina.

Il momento, insomma, non sembra affatto propizio per una presa di posizione che divide gli europei e non favorisce la causa della pace in Ucraina.

(Traduzione di Andrea Sparacino)