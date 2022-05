Sulla scia della caduta del muro di Berlino, Mitterrand aveva proposto la creazione di una “Confederazione europea” che avrebbe offerto una struttura di accoglienza ai paesi dell’Europa centrale e orientale appena liberati. Questo progetto consentiva di non allargare immediatamente la Comunità europea dell’epoca.

Nel giugno del 1991 era stato organizzato un vertice a Praga, che però si era rivelato fallimentare. E così il progetto era stato accantonato. Macron lo ha fatto rinascere proponendo una comunità politica europea che riprenda la stessa idea: una struttura di accoglienza intorno all’Unione europea.

Due scogli

Nel 1991 la proposta francese si era infranta su due scogli. Il primo era il desiderio delle nuove democrazie dell’est di aderire al più presto alla Nato per beneficiare delle sue garanzie di sicurezza in un momento in cui l’Urss era ancora instabile. La Confederazione di Mitterrand non offriva le stesse garanzie rispetto all’Alleanza atlantica.

Il secondo scoglio era l’idea di Mitterrand di invitare l’Urss nella confederazione per ancorarla all’Europa. Ma questo avrebbe significato ignorare il risentimento degli europei dell’est rispetto ai vecchi padroni e soprattutto l’opposizione frontale degli Stati Uniti, che all’atto pratico sarebbero stati esclusi. All’epoca ho seguito il vertice di Praga e per Mitterrand era chiaro che la diplomazia americana aveva sabotato la sua iniziativa offrendo ai paesi ex comunisti l’ingresso rapido nella Nato.