Negli anni duemila, mentre gli Stati Uniti erano impantanati in due guerre impossibili da vincere in Afghanistan e Iraq – due conflitti che il cui costo enorme è stato stimato in ottomila miliardi di dollari – chiunque visitasse la Cina era accolto dalle stesse parole: “Intanto i cinesi lavorano”. Il gigante asiatico, in effetti, era impegnato in un recupero economico velocissimo, con una crescita a due cifre fin dall’ingresso nel 2001 nell’Organizzazione mondiale del commercio.

Due decenni dopo, la Cina è ormai diventata una potenza economica e politica. Fino a poco tempo fa avevamo l’abitudine di affermare con tono saccente che gli Stati Uniti avevano abbandonato il Medio Oriente per concentrarsi su Pechino, vero rivale del ventunesimo secolo. E invece, per l’ennesima volta, Washington è in guerra proprio in quella regione, riportando alla memoria scene del ventesimo secolo.

Donald Trump sta cercando una “rampa d’uscita”, ovvero la possibilità di ritirarsi dal conflitto cantando vittoria anche se la verità è ben diversa. Il problema è che con lo stretto di Hormuz ancora bloccato, questa manovra diventa impossibile. E i cinesi? Continuano a lavorare. Per essere più precisi, i cinesi si fanno “asticizzare”.

La moda del momento, nel paese, è OpenClaw, un agente di intelligenza artificiale nel cui logo c’è un astice. OpenClaw non è stato inventato da un cinese, ma da uno sviluppatore austriaco, Peter Steinberger, poi reclutato dalla statunitense OpenAi. Tuttavia, è in Cina che il programma ha conquistato le masse.