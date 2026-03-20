Poi è arrivata la risposta iraniana, quasi immediata, contro gli impianti energetici in Qatar, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita. A Ras Laffan, zona industriale qatariota tre volte più grande di Parigi, i danni sono stati talmente gravi che serviranno anni per ripararli. Ed è a questo punto che la situazione è degenerata.

Gli attacchi che coinvolgono le strutture per l’estrazione del gas, avvenuti negli ultimi due giorni, sono un caso emblematico. Prima l’aviazione israeliana ha bombardato l’impianto iraniano di South Pars, un centro cruciale nell’economia del paese e un bersaglio inedito in questa terza settimana di attacchi intensi da parte di Stati Uniti e Israele.

A ogni tappa di un conflitto che continua con un’escalation inesorabile viene sempre da chiedersi: c’è ancora un comandante in capo? Donald Trump sembra essere stato colto alla sprovvista dalle azioni del suo alleato israeliano e dal fatto che l’Iran sia ancora in grado di rispondere con forza, e intanto continua a negare l’evidenza dei danni enormi all’economia mondiale causati dalla guerra che ha scatenato.

Trump ha ricevuto una telefonata dell’emiro del Qatar, furioso per il bombardamento israeliano all’origine della rappresaglia iraniana. Il presidente statunitense ha ammesso di non essere stato informato sulla scelta dell’obiettivo e di aver chiesto che infrastrutture del genere siano risparmiate.

Gli israeliani, dal canto loro, fanno sapere che il coordinamento tra il loro esercito e quello statunitense è totale e che tutto è deciso insieme. Questo tipo di contraddizione è sempre un pessimo segnale, soprattutto quando di mezzo c’è una guerra su larga scala.

La vicenda conferma che oggi Israele conduce il conflitto, oltre a illustrare il dilettantismo di Trump e della sua squadra, palesemente travolta dagli eventi. In un post sul suo social media, Truth, Trump ha cercato di mostrarsi autoritario, scrivendo in maiuscolo che “nessun altro attacco sarà fatto da Israele” contro South Pars. Ma ormai la frittata era fatta.