L’apocalisse non ci sarà, o almeno non in tempi brevi. Donald Trump ha infatti rinunciato a distruggere le centrali elettriche iraniane, come aveva promesso di fare nel caso in cui Teheran non avesse sbloccato lo stretto di Hormuz. L’ultimatum statunitense, respinto dall’Iran, è scaduto la sera del 23 marzo. A questo punto restano forti dubbi sulle reali intenzioni del presidente americano.

Il post su Truth del 23 marzo, con cui Trump ha annunciato la propria decisione di non procedere a un’ulteriore escalation, ha avuto l’effetto sperato, innescando una ripresa delle borse e facendo diminuire il prezzo del petrolio. Chiaramente Trump si preoccupa più dell’indice di Wall street e degli indicatori della fiducia dell’opinione pubblica statunitense che degli sviluppi militari nel Golfo. E questi indicatori erano pessimi.

Al di là della crescita della borsa, che evidentemente fa parte dell’equazione, viene da chiedersi dove stia andando il presidente statunitense nell’ambito di una guerra che resterà un esempio di mancanza di obiettivi chiari. Trump non ha ritirato definitivamente la propria minaccia, ma ha semplicemente esteso l’ultimatum a cinque giorni, ovvero fino alla fine della settimana, dopo la chiusura delle borse. In questo senso il messaggio del 23 marzo non mette fine alla guerra (non ancora) anche se potrebbe aprire la strada verso un cessate il fuoco.