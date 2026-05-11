La scelta del luogo è la prima cosa che salta all’occhio. Nairobi, capitale dell’anglofono Kenya, sarà la sede di un vertice franco-africano che si svolgerà a partire dall’11 maggio, con un titolo in inglese: “Africa forward”. Per rilanciare la sua politica africana a un anno dalla fine del suo mandato, il presidente francese Emmanuel Macron ha dunque voluto uscire da quello che un tempo veniva chiamato pré carré, il terreno di casa, cioè le ex colonie francesi. La decisione, evidentemente, è molto simbolica. Oggi la Francia ha un margine di manovra maggiore nei paesi che non hanno un passato coloniale francese. Con i francofoni, invece, le cose sono molto più complicate.

L’atto fondativo in Africa della presidenza di Macron è il discorso pronunciato a Ouagadougou, capitale del Burkina Faso, nel novembre 2017, davanti a un anfiteatro di studenti. All’epoca il giovane presidente francese aveva sottolineato che anche lui, come quel giovane pubblico, non aveva vissuto la colonizzazione, e aveva proposto di guardare avanti. Ma le cose non sono così semplici.

In seguito Macron ha dovuto dedicare una grande quantità di energie a una diplomazia della memoria che in alcuni casi è stata efficace, come in Ruanda e Camerun, dove due commissioni storiche hanno permesso di superare ostacoli legati al passato. In generale, però, la Francia non poteva e non può esimersi da un confronto con una storia ancora da archiviare.