A febbraio dell’anno scorso il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha partecipato alla conferenza sulla sicurezza di Monaco rivolgendo un messaggio agli europei: “La minaccia che mi inquieta di più rispetto all’Europa non è la Russia e non è nemmeno la Cina. Non è nessun attore esterno. Ciò che mi preoccupa è la minaccia interna: l’allontanamento dell’Europa da alcuni valori fondamentali condivisi con gli Stati Uniti”.

Per dimostrare che faceva sul serio, Vance si era rifiutato d’incontrare il cancelliere socialdemocratico dell’epoca, Olaf Scholz, preferendo intrattenersi con Alice Weidel, copresidente del partito di estrema destra Alternative für Deutschland (Afd).

Diciotto mesi dopo, la scommessa del vicepresidente statunitense sull’Afd si è rivelata vincente, con il trionfo del partito nel land della Sassonia-Anhalt. Il primo a complimentarsi con l’Afd è stato Elon Musk, che non si è certo risparmiato per sostenere il partito. “Well done”, ben fatto, ha scritto Musk sul suo social media X.