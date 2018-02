Come si fa a entrare nel circuito gay BDSM come schiavo leather? –Seeking Answers Concerning Kink

Ci si presenta, SACK. “Già esserci è l’80 per cento del lavoro”, diceva qualcuno una volta. È un detto che vale sia per il successo romantico/sessuale sia per quello lavorativo, SACK, ma nel circuito BDSM/leather/fetish il dato arriva tranquillamente al 90 per cento (l’altro 110 per cento è il fatto di essere persone decenti*). Perché se uno non va nei posti kinky – online o reali – le persone che condividono i suoi gusti non possono né conoscerla né legarci. Ma non è che devi fidarti della mia parola…

“Il circuito leather è un posto variegato, con tantissime possibilità e situazioni, a seconda del punto in cui una persona si trova nella vita”, dice Amp di Watts the Safeword, un sito di educazione sessuale kinky che ha un canale YouTube.

“Quand’ero agli inizi ho trovato un gruppetto leather della mia zona che offriva corsi per ogni livello. Era un modo facile per entrare nella comunità e mi ha aiutato a conoscere gente, farmi nuovi amici e trovare compagni di gioco affidabili. Se tu sei un po’ timido e ti trovi meglio online, gruppi del genere hanno a loro volta dei gruppi su Facebook, o pagine su FetLife a cui puoi iscriverti. E su YouTube trovi canali per chiunque si collochi nel ventaglio del kinky, da gay a etero a non binari@ e oltre!”.

“Recon.com è un’ottima possibilità per gli uomini gay”, aggiunge Metal del sito di bondage gay MetalbondNYC.com. “È un sito dove puoi creare un profilo, sceglierti i partner di gioco e anche ‘controllare le sue referenze’. Meglio ancora, se ti è possibile, è andare a eventi come IML, MAL o CLAW, oppure a una serata d’incontri come il New York Bondage Club, dov’è possibile partecipare alle attività in uno spazio sorvegliato e in presenza di altre persone, oppure limitarsi a guardare. Non dimenticare mai il motto “sicuro, sano e consensuale”, e ricordati di avere sempre una parola di sicurezza! Se poi ti va di esplorare il bondage, prendi le dovute precauzioni. Non farti mai legare a casa tua da una persona che non conosci. Se vai a casa sua, comunicalo sempre a un amico o un’amica fidata. E se gli incontri li cerchi online, non usare mai Craigslist”.

“Sii prudente”, consiglia Ruff del blog Ruff’s Stuff. “C’è gente in giro che considera i principianti come prede. Quando qualcuno – dominante o sottomesso che sia – ha troppa fretta di giocare sullo scambio di potere, è sempre un campanello d’allarme. Le persone bisogna prima conoscerle. L’unico modo per stabilire una comunicazione di qualità con un potenziale partner di gioco è parlare. Se a questa persona non va di sbattersi, allora non è quella giusta per te”.

