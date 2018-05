Innanzitutto lasciami dire che trovo i tuoi consigli ottimi, anche se a volte un po’ ripetitivi. Ho il seguente problemino: lo scorso autunno il mio pene si è incurvato verso l’alto e a sinistra di quasi 90 gradi. So da Google che non è un caso insolito, e a 59 anni sono contento che da quelle parti tutto continui a funzionare. Il fatto è che io piloto alianti, e per smaltire l’urina in volo si usa un catetere che la scarica all’esterno. Ho idea che la curvatura di cui sopra sia una conseguenza traumatica della rimozione del catetere. Tu che da tanti anni ti occupi di problemi legati al pene – so che non sei un urologo, ma te lo chiedo lo stesso – hai mai sentito di problemi del genere? Esiste un modo per evitare traumi? La stagione di volo comincerà a breve, e usando lo stesso sistema ho paura di fare ulteriori danni. Sto con una donna straordinaria – che per inciso ha settant’anni, ed è di gran lunga la miglior compagna che abbia avuto (fratelli miei, non guardate soltanto alla giovinezza!) – ma ho paura che la deformazione del membro aumenti.

–Hanging Under Nice Glider

Permettimi innanzitutto di ringraziarti per il complimento con riserva, HUNG – tu sì che sai come adulare una ragazza – dopodiché cercherò di portare avanti la mia tradizione di consigli ottimi benché ripetitivi. E in effetti hai ragione, io non sono un urologo. A differenza del dottor Keith Newman, che è anche membro dell’American college of surgeons, un’associazione nordamericana che promuove l’eccellenza chirurgica a livello mondiale, nonché il mio esperto medico di riferimento per le questioni legate all’uccello. “È improbabile che a causare il problema di HUNG sia stato il sistema di scarico”, dice il dottor Newman. “I sintomi sembrano quelli della malattia di La Peyronie, una patologia verosimilmente autoimmune che si ritiene legata a microtraumi, anche se simili deformità possono derivare anche da alcuni tipi di frattura del pene”.

Gli uomini affetti dalla malattia di La Peyronie presentano come sintomo, be’, l’uccello storto. Talvolta la curvatura è lieve e non ostacola le funzioni essenziali del pene. Altre volte è così marcata da rendere l’erezione dolorosa e il rapporto sessuale impossibile.

“Nella maggior parte dei casi”, spiega il dottor Newman, “chi ne soffre torna a un dieci, massimo venti per cento di scarto rispetto alla curvatura iniziale nel giro di due anni, e senza interventi”, spiega il dottor Newman. “Per questo motivo si preferisce posticipare la terapia fino alla conclusione di quel periodo di tempo. Va detto che novanta gradi sono una curva importante, che più difficilmente si risolverà in modo spontaneo, ma vale comunque la pena aspettare”.

Se la tua curva importante non dovesse risolversi da sola, HUNG, esistono alcune possibilità terapeutiche.

“Le uniche note sono le iniezioni di Xiaflex e la correzione chirurgica”, dice il dottor Newman. “Le prime non sono approvate per i pazienti dalla cui diagnosi siano trascorsi meno di due anni, o che presentino una curvatura inferiore ai 35 gradi. La seconda aumenta il rischio di complicazioni legate alla formazione di tessuto cicatriziale così in prossimità del glande. Entrambi gli approcci possono raddrizzare il pene, ma spesso comportano una diminuzione della lunghezza. Quanto alle alternative per lo smaltimento dell’urina sul deltaplano, consiglio il seguente prodotto: freedom.mensliberty.com”.