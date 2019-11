Io, mia moglie e la dominatrice

Sono un docente universitario gay sulla quarantina e insegno in un piccolo ateneo. Mi sforzo di non provare attrazione per gli studenti, e in genere ci riesco. Ma resistere alle tentazioni è dura quando vivi circondato da maschietti sexy, intelligenti e spiritosi in una provincia rurale dove la scelta non abbonda. Negli ultimi anni ho finito per fare sesso con diversi studenti. Nessuno di cui fossi o rischiassi di essere insegnante, e due già laureati. Di fatto non violo i regolamenti universitari, che ai docenti vietano solo di frequentare i loro stessi studenti. Dentro il campus non ho mai fatto nulla né avvicinato nessuno, e quando qualcuno ci prova di solito ho la forza di volontà per ignorarlo. Le rare volte in cui ho lasciato ragionare il pisello, ho sempre trattato i miei giovani partner con gentilezza, e rispettando la tua regola del bravo campeggiatore. I ragazzi in questione hanno tutti giurato solennemente di mantenere il segreto sulle nostre attività extracurriculari, ma la voce potrebbe circolare per il campus, e non voglio passare per uno di “quei” professori. Ma soprattutto non voglio dare ai miei studenti gay – molti dei quali vedono in me un mentore – l’impressione che io stia facendo “grooming” per poi scoparmeli alla fine del corso, e alle studentesse e agli studenti etero quella che li consideri meno importanti. Al tempo stesso sono sessualmente progressista e credo nel valore intrinseco di una bella scopata consensuale. Uno dei motivi per cui sono attratto dagli uomini più giovani è che a letto sono meno disincantati e più eccitati. Con loro è un po’ meno impersonale del classico incontro da Grindr ciao-scopiamo-veniamo-kleenex-addio che pare sia la regola tra i gay con più di trent’anni. Non so cosa pensare di queste mie scopate intra-campus. Siamo tutti adulti e non facciamo nulla di vietato. È ovvio che sul piano professionale per me sia un rischio, anche sconsiderato. Ma mi chiedo: è immorale? E soprattutto: cosa fare la prossima volta che mi si offre un’opportunità?

– Professor Horn-Dog

Possiamo per favore non definire “grooming” l’atto di un adulto che comunica, sottilmente e in modo forse involontario, la sua attrazione per un altro adulto? Il termine si usa per i predatori sessuali adulti che si insinuano nelle vite dei minorenni allo scopo di conquistare la loro fiducia e quella delle famiglie, per poi abusarne sessualmente. Ha un significato molto specifico, PHD, e non dobbiamo usarlo a sproposito o diminuirne il significato applicandolo al tuo comportamento, che – pur non essendo né criminale, né immorale – è straordinariamente stupido.

È vero, sono relazioni ammissibili, nel senso che l’università dove insegni non le vieta. Non violano le regole, i giovani in questione erano tutti adulti consenzienti, e hai rispettato la regola del bravo campeggiatore (lasciarli meglio di come li hai trovati). Ma questa è una rubrica di consigli, PHD, e tu non mi chiedi cosa sia ammissibile, ma consigliabile. E il tuo comportamento è clamorosamente sconsigliabile per le varie ragioni che elenchi: il rischio che qualche studente gay bello e promettente scambi il tuo interesse per sessuale, che quelli etero non si sentano sufficientemente considerati, e che gli studenti gay belli ma mediocri – scusa, gli studenti gay diversamente attraenti ma mediocri – interpretino i propri scarsi risultati come un rifiuto sessuale.

Sono anch’io sessualmente progressista, credo nella libera scopata tra adulti consenzienti e non ritengo ciò che fai immorale. Ma in questo momento, in un ateneo americano, è davvero sconsiderato. Il rapporto tra potere e consenso è un campo minato nel quale studenti, professori e amministrazioni si aggirano in punta di piedi, PHD, mentre tu ci vai a scopare. Passare per uno di “quei” professori – perché sei uno di loro – potrebbe rivelarsi l’ultimo dei tuoi problemi. E se l’università decide di cambiare le regole mentre ti scopi uno studente? Se dopo aver scopato litigate e quello ti denuncia? Se trovi lavoro in un’altra università, con regole diverse, e la tua fama ti precede rovinando il tutto?

Infine, PHD, essere attratti dai giovani non è un problema. Ma se le tue esperienze con gli uomini sopra i trenta sono state tutte deludenti e impersonali, be’, ho idea che il minimo comune denominatore di tanti incontri “meh” fossi tu. Parlando per esperienza: sopra i trenta esistono molti uomini che amano il sesso e sanno farlo. Se tutti gli over trenta che hai conosciuto ti hanno deluso, be’, può darsi che ti restituissero lo scarso entusiasmo e la scarsa attrazione che percepivano da parte tua.