Imperfetti a letto

Sono una donna cis eterosessuale sposata e monogama. Io e mio marito abbiamo sempre faticato a trovare un’intesa sessuale, soprattutto perché lui ha un serio problema d’ansia che gli rende difficile fare qualsiasi cosa di nuovo o di diverso. È in terapia da prima che lo conoscessi, ma non mi sembra che gli sia giovato granché. Quest’ansia lo fa chiudere a riccio di fronte a ogni mia richiesta sessuale, perché ha paura di non “farlo bene”. È uno di quelli che non vanno oltre la penetrazione, ma io non è che faccia richieste ardite. Sono cose normali, perfino noiose: parlare delle proprie fantasie, piccoli giochi di ruolo, stare a letto la domenica mattina per fare sesso, eccetera. Tutto questo è escluso. Capisco abbia il diritto di rifiutare specifici atti sessuali, ma non sono tutte cose abbastanza basilari e comuni? Alla penetrazione può arrivarci lo stesso, vorrei solo che prima ci fosse qualcos’altro. Niente. Se gliene parlo sprofonda nella depressione, dopodiché devo passare ore a ripetergli che non è cattivo, per cui lascio perdere. Ho provato a parlare con qualche psicologo di come affrontare il problema, ma quasi tutti cambiano discorso. Uno di loro mi ha perfino detto che è meglio se il sesso non è appagante, perché altrimenti non comunicheremmo bene in altri settori (da lui non sono più tornata). Questa cosa va avanti da così tanto che il mio interesse per il sesso è completamente scomparso. La mia libido, una volta fortissima, è svanita. Quando gli viene voglia di far sesso lo faccio, ma molto malvolentieri. Hai qualche idea su come affrontare la questione con lui evitando che si chiuda? Come fargli capire che sperimentare a letto non è un male, e che non importa anche se non tutto viene perfetto?

– Lost And So Sad

Dovrai costringerlo a smascherarsi, LASS, e sopportare la sua prevedibile crisi di nervi. Vorrà dire ripetergli – per l’ennesima volta – che sei scontenta della vostra vita sessuale, spiegare che prima della penetrazione hai bisogno di intimità e di gioco, comunicare che la tua non è più di una disperata richiesta, ma una condizione non trattabile, e rifiutarti di entrare in modalità badante quando comincia l’episodio depressivo.

Non voglio sottintendere che l’ansia e la depressione di tuo marito siano una messinscena, LASS, né che saperti infelice non possa essere una causa scatenante. Ma se questi episodi depressivi gli permettono di sottrarsi ai discorsi che preferisce evitare – dettando le regole della tua vita sessuale e trattando la tua fica come un sex toy – è anche possibile che l’inconscio di tuo marito li usi come arma. E se continui a entrare in modalità badante – se ogni volta passi ore a rassicurarlo sul fatto che non è cattivo – le tue lamentele non verranno mai affrontate, figuriamoci risolte. Perciò, anche se questo significa passare una serata, un weekend o qualche settimana molto sgradevole, sarai costretta a sollevare la questione e rifiutarti di rassicurarlo. Prima di prendere posizione, raduna tutto l’aiuto di cui può aver bisogno – puoi anche prendere posizione nel corso di un paio di sedute di coppia – e al limite concedigli un unico “Non sei cattivo!”, ma poi diventa inamovibile.

E quando lui si chiuderà, LASS, a farlo riaprire dovrà essere il terapista, non tu.

Quanto al sesso che fate attualmente, quello che affronti malvolentieri e non ti godi: prima smetterete di farlo, LASS, prima tuo marito si renderà conto di dover concedere un pochino (pochissimo!), se vuole continuare a fare sesso. Se e quando lo farà, potrete ispirarvi al manuale del BDSM avanzato, il cui titolo è Piccoli passi. Così come chi si eccita, mettiamo, con le scene di bondage più intense (sospensione, immobilizzazione, eccetera) comincia da quelle soft (mani dietro la schiena, mani e piedi legati al letto, eccetera), anche voi potrete cominciare da qualcosa di poco impegnativo e che a lui riesca con facilità, per esempio far precedere la penetrazione da venti minuti di coccole a letto la domenica mattina.