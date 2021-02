Sono sicura che tu ne abbia già scritto in passato. Ho cercato nel tuo archivio, ma trovo solo gente che ne discute nei commenti, mentre io voglio un tuo consiglio. Mio figlio, sedici anni, ci ruba i sex toys. Mesi fa si è preso il masturbatore manuale di mio marito. L’ho trovato in un posto che non era il suo e l’ho detto a mio marito. Lui ha parlato con nostro figlio spiegandogli che sono oggetti personali, come lo spazzolino da denti, e che doveva smettere di prenderli. Qualche settimana fa ho notato che era sparito il mio dildo. Pensavo di averlo scordato da qualche parte o che mio marito l’avesse nascosto. E invece l’aveva preso nostro figlio. Gli abbiamo di nuovo parlato, ribadendo che sono oggetti personali e non vanno condivisi. Vorrei procurargli un sex toy suo perché smetta di prendere i nostri. Mio marito si sente un po’ in imbarazzo, e io stessa ammetto che comprargli un sex toy è strano, ma è chiaro che il ragazzo lo vuole. Non voglio sceglierlo io. Vorrei regalargli un buono così può prendere quello che preferisce su un sito affidabile. Ti viene in mente un modo migliore?

Ah, gli adolescenti. Entrargli in camera anche per un secondo – anche solo per lasciargli sul letto la biancheria pulita e piegata – è una violazione della privacy imperdonabile, un crimine universale pari all’invasione della Polonia da parte dei nazisti, un’atrocità per cui una madre e un padre andrebbero sbattuti in una cella all’Aja. Lo stesso ragazzino, però, può ribaltare la stanza di mamma e papà cercando i loro sex toy, i soldi che hanno in casa, la loro scorta d’erba nascosta, eccetera. Perché hanno diritto a una privacy assoluta, loro, mentre la privacy di mamma e papà – o di papà e papà, o di mamma e mamma – semplicemente non deve esistere (e tuo figlio potrebbe non perdonarti mai più l’imbarazzo che gli hai causato chiedendogli di non rubare, e non usare, il tuo dildo).

Come gestire la situazione?

Potreste proibirgli di entrare nella vostra stanza o perfino mettere un lucchetto alla porta. Ma un giorno o l’altro vi dimenticherete di chiuderlo, o lui imparerà a forzarlo, e in men che non si dica rientrerà nella stanza a frugare tra i vostri sex toys.

Potreste portare pazienza. Vostro figlio ha 16 anni e si spera che impieghi meno tempo ad andarsene di casa di quel che c’è voluto a voi per svezzarlo dai pannolini. Ventiquattro piccoli mesi, centinaia di milioni di vaccinazioni per il covid-19, e qualche domanda d’iscrizione all’università: ecco tutto ciò che vi separa dal riavere la casa tutta per voi. A quel punto tu e tuo marito non dovrete più preoccuparvi che vostro figlio vi rubi i sex toy, o meglio: a quel punto, se vi gira, potrete anche farci un bel centrotavola per la sala da pranzo. Ma se limitarsi ad aspettare vi permetterà di evitare un po’ di imbarazzo, dovrete comunque preoccuparvi che lui vi rubi i sex toy, o peggio, che ne rubi uno, lo usi e lo rimetta a posto senza pulirlo a dovere. I sedicenni in genere non sanno pulire a dovere se stessi; le probabilità che vostro figlio sia in grado di sterilizzare il vostro dildo dopo averlo usato sono infinitamente scarse (mentre sono altissime quelle che vi faccia desiderare una macchina del tempo per tornare indietro di diciassette anni e sterilizzarvi voi).

Potreste comprargli qualche sex toy. Secondo me è l’idea migliore. Dategli un buono regalo da spendere su un sito affidabile. Oppure sceglietene qualcuno voi – ormai vi siete fatti un’idea abbastanza precisa di cosa gli piace – e lasciateglielo sul letto accanto alla biancheria pulita e piegata. Il fatto di avere dei sex toy suoi non gli impedirà di smontarvi la stanza – ci sono sempre l’erba e i soldi – ma diminuirà le probabilità che ve la smonti per trovare i sex toy. Infine, cosa forse più importante, comprandogli dei sex toy potrete sospendere l’incredulità e fingere che vostro figlio non frughi tra i vostri sex toy per un tempo sufficiente a compilare con lui quelle domande d’iscrizione.