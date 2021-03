Non so in che modo consigliare un’amica. Ha già affrontato un divorzio e adesso la rottura di un fidanzamento. Per semplificare, in entrambi i casi è finita perché lui l’aveva tradita e lei sull’infedeltà pratica la tolleranza zero. A complicare il tutto, in entrambe le relazioni noi – i suoi amici – l’abbiamo vista esprimersi in modo molto tagliente con i suoi ex, al punto di essere offensiva. Ha l’abitudine di deridere i partner in pubblico sulle loro insicurezze più profonde e di esprimere apertamente il suo disprezzo estremo per i loro parenti. Ho parlato con entrambi i suoi ex, e mi hanno detto che si sentivano castrati, che avevano l’autostima distrutta e non ne potevano più. Né l’uno né l’altro, però, gliel’ha mai detto in faccia. Con gli amici proviamo a sottolineare questi suoi comportamenti nella speranza che capisca il loro ruolo in queste separazioni. Ma lei si offende molto per qualsiasi critica e sostiene di essere la vittima. Capisco la difficoltà che attraversa, ma questo rifiuto di ammettere la minima responsabilità rende difficile darle consigli. Le sono stata accanto, chiamandola tutti i giorni e andando a trovarla quando possibile, nel rispetto delle norme sul convid-19. Ma ogni discorso si trasforma in tre ore di ruminazioni sulle sue storie finite, in cui la colpa ricade tutta sugli ex. Da qualche settimana non mi faccio sentire perché non mi va di risentire gli stessi discorsi. Mi piacerebbe sapere cosa faresti tu. Noi amici ci stiamo chiedendo se non sia il caso di parlarle sinceramente, anche a rischio che si arrabbi con noi. L’alternativa è lasciar perdere e sperare che giunga alle sue conclusioni da sola. Vorrei che suoi ex avessero il coraggio di dirle la verità.

– No Brainpower For Clever Signoff

La tua amica dev’essere una stronza spaventosa, nel senso che solo questo può spiegare come mai gli ex non le abbiano mai detto quant’è stronza e gli amici che la stronzaggine comporta conseguenze. Per esempio farsi lasciare. Gli ex avrebbero dovuto lasciarla prima di tradirla, NBFCS, ma a quanto pare hanno deciso entrambi di spingere con forza il pulsante dell’autodistruzione. E come fargliene una colpa? Forse pensavano che tradendola avrebbero recuperato un po’ della virilità smarrita grazie alla castrazione psicologica della tua amica – pensiero, nel caso, abbastanza malato – o forse volevano punire la stronza con una separazione dolorosa quanto lo era stata per loro la relazione.

Ma il punto non è perché abbiano tradito. Ti chiedi se sia il caso di dire all’amica stronza qualcosa, e che cosa, a proposito dei suoi comportamenti, ovvero il fatto di essere una stronza che tortura emotivamente i fidanzati e mette in difficoltà te e i tuoi amici.

Se vuoi farle capire che è una stronza e deve farsi aiutare, NBFCS, ti toccherà per forza dirle qualcosa. È raro che gli stronzi abbiano epifanie. Se non te la senti di dirglielo in faccia, scrivile un’email, chiedi agli amici di firmarla con te e spediscila. Potresti non risentirla mai più, NBFCS, ma sarebbe così terribile? Vuoi essere amica di una persona che pretende di essere ascoltata in silenzio mentre insulta i fidanzati, per poi lamentarsi di loro per ore quando diventano ex? La risposta la conosciamo entrambi, NBFCS, ed è “col cazzo”. Hai già cominciato a escluderla dalla tua vita – stai vivendo la fine di un’amicizia – perché i suoi tratti positivi, quali che siano, non compensano la sua stronzaggine. Dicendole la verità non hai nulla da perdere se non la sua compagnia, che non gradisci. Non puoi rimproverare agli ex il mancato coraggio di dirle la verità se non ce l’hai nemmeno tu.