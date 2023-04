Non è che le lesbiche prendano d’assalto saune e glory hole, e nemmeno le persone asessuali, demisessuali, sapiosessuali eccetera. Parto quindi dal presupposto che tu sia maschio e gay. Prima di scrivere anche solo un’altra parola: non tutti i maschi gay sono attratti dal sesso anonimo e/o nei luoghi pubblici. Ma quelli che lo sono… non lo sono in quanto gay. Lo sono in quanto uomini. Mi spiego: se i maschi eterosessuali sapessero che esiste un posto dove dietro un buco nel muro c’è una donna che aspetta in ginocchio di succhiarglielo, ci andrebbero. I maschi gay non fanno nulla che quelli etero, potendo, non farebbero, solo che quelli etero non possono perché le donne non vogliono. Quanto al perché le donne non vogliano… la risposta sta, in parti uguali, nel disinteresse (per la maggior parte delle donne) e nel timore del tutto legittimo di subire violenze sessuali da parte di un maschio (per tutte le donne).

Perché il sesso anonimo – in posti come le saune e i glory hole – attrae tanto le persone queer come me?

Forse sbagli qualcosa, ma non saprei dirti cosa senza prima incontrarti, conoscerti e informarmi educatamente sulle tue abitudini elettorrali. Ma posso dirti cosa farei nei tuoi panni: cercherei un “life coach” spietatamente sincero, un personal trainer e una marchetta, ma in ordine inverso.

Come faccio a diventare più scopabile? Io mi impegno, mi espongo, ma nessuno abbocca. Ho 31 anni, sono gay e non ne posso più di essere vergine. Sono una persona pulita, faccio la doccia tutti i giorni, indosso vestiti puliti e a scuola ero considerato “il più bravo a rallegrarti la giornata”.

Rovinare un orgasmo è abbastanza semplice, tanto che c’è chi lo fa involontariamente. Devi fare così: porti il partner al cosiddetto punto di inevitabilità orgasmica, quello oltre il quale impedire l’orgasmo diventa impossibile. Se anche in camera da letto dovesse irrompere Marjorie Taylor Greene, lui verrà ugualmente. Dopodiché interrompi qualsiasi stimolazione. Togli la mano dall’uccello, togli l’uccello dalla bocca, te lo sfili dalla fica o dal culo: qualsiasi cosa stessi facendo per portarlo a destinazione, smetti. Lui verrà lo stesso, ma l’orgasmo non sarà nemmeno lontanamente piacevole o intenso come al solito, vale a dire quando il suo cazzo viene stimolato fino alla fine.

Cosa fai quando ti stanchi delle abbuffate sessuali e vuoi solo passare qualche tranquilla serata domestica?

Ti sfili di bocca il cazzo e torni a casa.

***

Piccolo dubbio di buone maniere: posso usare il mio penetratore meccanico in una stanza d’albergo?

Nelle stanze d’albergo si può scopare, ma i penetratori meccanici, almeno quelli che ho incrociato io, sono alquanto rumorosi. E lo sono da quando li accendi a quando li spegni. Chi scopa, invece, tende a fare rumore solo verso la fine. Se senti due persone che scopano nella stanza accanto, sai che stanno per concludere. Anche se penso che tutti, ogni tanto, debbano tollerare un po’ di rumori sessuali dalla stanza accanto, non mi sembra ragionevole aspettarsi che dalla stanza accanto debbano sopportare il rumore di un penetratore meccanico.

***

Sono innamorata del mio coinquilino. Credo di piacergli anch’io. L’unico mio timore, dicendoglielo, è quello di rovinare l’amicizia. Hai idea di come gestire la situazione?

Se tu non apri bocca… lui non può infilarci l’uccello. Ma non aprirla per dirgli “Ti amo”, perché faresti instantaneamente schizzare il carico emotivo a 11. Piuttosto digli che lo trovi attraente e rassicuralo – prima ancora che possa rispondere – sul fatto che, se la cosa non è reciproca, superai l’imbarazzo (e volterai pagina).

***

Come si aiuta un eiaculatore troppo veloce a rallentare? Per me il suo uccello non dura abbastanza!

Ci sono farmaci che pare aiutino gli eiaculatori precoci - chiedo scusa: ci sono farmaci che pare aiutino le persone soggette a eiaculazione precoce (PSEP). In aggiunta, alcune PSEP possono allenarsi a durare di più masturbandosi qualche ora prima di fare sesso, rafforzando il pavimento pelvico e portandosi ripetutamente alle soglie dell’orgasmo senza raggiungerlo. Ma se nulla di tutto questo funziona - e può succedere - come non funziona ritardare la penetrazione fino a quando la partner non è soddisfatta (perché può soddisfarla solo una bella, intensa e lunga scopata) e il tuo uomo non ha complessi sul funzionamento del suo uccello, ti conviene procurarti uno strap-on. Di colpo nel porno gay li vedi ovunque… e sappiamo tutti cosa significa (che entro l’estate gli etero li sceglieranno come regali di nozze).

***

Consigli per essere un buon terzo quando fai sesso con una coppia?

Chiarisci bene le tue aspettative: cosa ti piace, cosa non ti piace, cosa te la senti di provare e cosa no, e declina cortesemente se i due non fanno altrettanto.

***

Sono un giovane docente universitario di New York che usa regolarmente Grindr. È possibile bloccare una certa fascia d’età?

In quest’epoca di moralismo isterico, temo sia preferibile evitare i ragazzi che per età potrebbero essere tuoi studenti, per non parlare di quelli che lo sono davvero, o che frequentano la tua università e potrebbero diventarlo. Purtroppo su Grindr non è possibile bloccare gli utenti in base all’età, per cui dovrai farlo a mano a mano che si presentano.

***

Adoro il sesso, ma non mi piace venire né vedere lo sperma. È una cosa strana?

Sì.

***

Se mio marito (bisessuale) incula uomini con il preservativo, ma con me (moglie cis) non lo usa rischio qualcosa?

Sei leggermente più esposta ad alcune infezioni sessualmente trasmissibili, soprattutto herpes e papillomavirus. Ma siccome tuo marito, guardandoti, non vede un motivo per cui non dovrebbe scopare con gli uomini, direi che sei anche meno esposta al rischio di divorzio. (Se hai avuto genitori negligenti che non ti hanno vaccinato contro il papillomavirus, corri a vaccinarti).

***

Hai del porno queer a tema cuckolding da consigliarmi?

I racconti erotici di Jack Hornwood – jackhornwood.com – sono caldamente consigliati.

***

A tuo parere un uomo di 67 anni che ha avuto PARECCHIE relazioni mentre era in coppia teoricamente monogama, oltre a svariate “amicizie” rivelatesi più che semplici amicizie, ha una propensione per le avventure extraconiugali, i segreti e la disonestà? Chiedo per un amico.

Per quell’uomo rispettare un impegno alla monogamia sarà una dura lotta, ammesso che gli interessi farlo - e per la sua “amica” stare con lui sarà una tortura, che arrivi a tradirla o meno.

***

Ho sempre dovuto implorare i miei partner perché mi facessero male, ma ora che finalmente ho conosciuto un sadico vero sono terrorizzata. Lui è molto sexy, tra noi è tutto consensuale e non ha mai violato i miei limiti. Ma a differenza dei miei due fidanzati precedenti – entrambi dolcissimi – non si fa il minimo problema a farmi male.

Mandamelo.

***

Io e mio marito siamo insieme da 15 anni. Lui non è mai stato con nessun’altra, e mi ha da poco rivelato che gli piacerebbe guardarsi un po’ intorno. È un desiderio che io non ho. Lo amo e voglio che sia felice, ma al tempo stesso non voglio rendermi infelice da sola! Sai dirmi dove trovare uno psicologo di vedute aperte che possa guidarci su questo nuovo cammino?

Prova su AASECT.org.

***

Sono uno studente universitario abbastanza fisicato e ricevo molte attenzioni dai gay. Sarebbe una figata, se fossi gay, ma non lo sono. Le ragazze si aspettano che quelli come me facciano sempre la prima mossa, ma io temo di fare la figura dello stronzo o del molestatore. Sono anche molto sottomesso, ma le donne, vedendomi, si aspettano un uomo aggressivo, mentre in realtà vorrei solo essere dominato e anche punito. Con una ragazza non so nemmeno come affrontare un discorso del genere. Consigli?

I gay sono bravissimi a fare da spalla. La prossima volta che un gay ci prova con te, digli che sei lusingato ma eterosessuale e bla bla bla. Poi chiedigli se conosce qualche bella ragazza dominante. Se ne conosce, chiedigli di presentarle un suo amico sottomesso e fisicato. Se non ne conosce, ti garantisco che non si darà pace finché non avrà trovato una bella ragazza dominante da presentarti, specie se lei potrà raccontargli tutti i dettagli. In ogni caso, il tuo nuovo migliore amico gay sarà più che contento di affrontare quel discorso al posto tuo (almeno la prima volta).

(Traduzione di Matteo Colombo)