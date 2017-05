Polemica in Francia per la diffusione di un video dei movimenti per la vita su Vincent Lambert

In Francia non si fermano le polemiche scoppiate in seguito alla sentenza emessa il 5 giugno dalla corte europea dei diritti umani, che ha autorizzato la sospensione della nutrizione e dell’idratazione artificiali di Vincent Lambert. Gli attivisti dei movimenti per la vita, che si oppongono alla sentenza, hanno pubblicato in rete, su Youtube e su un sito cattolico, un video dell’ex infermiere di 39 anni in ospedale. Secondo gli attivisti, le immagini mostrano Lambert reagire ad alcuni stimoli dei familiari. I medici hanno condannato l’episodio, affermando che le immagini non contraddicono la loro diagnosi.

Il video, girato dall’attivista di un comitato che si definisce di sostegno a Lambert, mostra il paziente muovere gli occhi e le labbra mentre la madre gli parla al telefono, qualche ora dopo l’emissione della sentenza della corte europea. L’ex medico di Lambert, Eric Kariger, ha definito il video irrispettoso nei confronti del paziente e dei suoi familiari e un tentativo di manipolare il pubblico. Sebbene possa sembrare che Lambert reagisca agli stimoli esterni, ha spiegato Kariger, questo in realtà non è possibile, poiché il paziente si trova in stato vegetativo senza speranza di guarigione. La diagnosi è di danno cerebrale irreversibile e la prognosi di non miglioramento. Il Consiglio superiore dell’audiovisivo esaminerà le immagini, per stabilire se è stato violato il principio del rispetto della dignità umana.