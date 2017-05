Un aereo militare è precipitato con 113 persone a bordo in Indonesia

Si teme che siano più di cento le vittime dell’incidente dell’aereo militare avvenuto in una zona residenziale della città indonesiana di Medan. Il velivolo ha colpito due edifici e un albergo prima di prendere fuoco, creando un grande incendio. L’operazione di soccorso si sta ancora svolgendo. Le vittime dovrebbero essere in gran parte parenti di militari, soprattutto donne. È ancora presto per confermare ufficialmente il bilancio e per definire le cause dell’incidente.

L’aereo militare C-130 Hercules era stato fabbricato nel 1964, ma era considerato in buone condizioni.