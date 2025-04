Il 3 aprile, durante una visita ufficiale in Groenlandia, la premier danese Mette Frederiksen ha riaffermato il principio dell’integrità territoriale della grande isola artica, un territorio autonomo del regno di Danimarca che il presidente statunitense Donald Trump vorrebbe annettere.

“Lei non può annettere un altro paese, e non può farlo citando presunti motivi di sicurezza”, ha dichiarato in inglese, rivolgendosi direttamente a Trump e sottolineando che la Danimarca non cederà.

“Se poi vogliamo discutere di sicurezza, ci sono molte cose che potremmo fare insieme”, ha aggiunto. “Le ricordo che la Groenlandia fa parte della Nato e che, da 75 anni, Stati Uniti e Danimarca hanno un accordo di difesa che garantisce alle forze armate statunitensi l’accesso all’isola. Ma se vuole aumentare la presenza degli Stati Uniti, noi e la Groenlandia siamo disposti a discuterne”.