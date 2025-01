Ma quanto potrebbe costare l’isola? L’Economist ha provato a fare due conti. Innanzitutto si parte dal valore del pil, che nel 2021 è stato di tre miliardi di dollari, cioè un goccia nell’oceano rispetto agli oltre 27mila miliardi di quello statunitense. Inoltre gran parte del pil deriva dai dipendenti statali, che costituiscono il 43 per cento della forza lavoro. Più della metà del bilancio pubblico è in realtà pagato dalla Danimarca, che ogni anno versa alla Groenlandia cinquecento milioni di dollari. Ora, escludendo l’amministrazione pubblica e supponendo che la crescita economica dell’isola resti stabile e che gli Stati Uniti incassino entrate pari al 16 per cento del pil (ipotizzando che resti l’attuale livello di prelievo fiscale nell’isola) e godano dei tassi applicati ai loro titoli di stato trentennali, il prezzo finale dell’isola potrebbe essere di cinquanta miliardi di dollari, cioè circa un ventesimo del pil statunitense.

Gli Stati Uniti, sottolinea l’ Economist , hanno una lunga esperienza nella gestione delle relazioni internazionali con un approccio commerciale: nel 1803 il presidente Thomas Jefferson comprò la Louisiana, raddoppiando le dimensioni del paese; 64 anni più tardi la Casa Bianca pagò alla Russia 7,2 milioni di dollari (circa 160 milioni attuali) per avere l’Alaska. In entrambi i casi il tempo ha dimostrato che Washington fece due ottimi affari. Non sappiamo se il giudizio della storia sarà benevolo anche con Trump, soprattutto se dovesse strappare la Groenlandia alla Danimarca usando la forza.

L’attenzione intorno all’isola è salita da quando il possibile scioglimento dei ghiacci nel mar Glaciale artico promette di aprire nuove rotte, rompendo i vecchi equilibri in quella zona del pianeta. La Russia ha riaperto decine di vecchie basi militari risalenti all’era dell’Unione Sovietica, mentre la Cina sta cercando di rafforzare i suoi traffici intorno all’Artico. Per questo, anche prima della sua entrata in carica, Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti “hanno bisogno dell’isola per la loro sicurezza nazionale”, pur essendo già presenti con una base militare e altre infrastrutture di sicurezza. Il presidente si è dichiarato pronto a comprare il territorio, ma non ha voluto escludere l’uso della forza militare.

La cifra non è insostenibile per Washington. Ma l’investimento lo sarebbe? Alcuni sono convinti di no, almeno nel breve e medio periodo. È il caso di Javier Blas, esperto di materie prime di Bloomberg. Ogni tanto, scrive il giornalista spagnolo, il settore delle materie prime viene travolto da una moda passeggera che promette di risolvere tutte le carenze del mondo. La lista è lunga: si va dell’estrazione di minerali dalle profondità degli oceani allo sfruttamento degli asteroidi nello spazio sconfinato. Oggi è la volta di qualcosa di più terrestre: la fredda e sterminata Groenlandia, a cui sono attribuite tutte le ricchezze minerarie di cui il mondo ha bisogno. “Il problema”, sottolinea Blas, “è che quest’idea è una completa sciocchezza”. In effetti l’isola ha dei giacimenti, e alcuni sono abbastanza grandi. “Ma finora non hanno mai dato risultati. Fin dagli anni settanta si parla molto del petrolio della Groenlandia, a cui si è aggiunto il ferro dopo il 2000, ma al momento l’isola non estrae neanche un barile di greggio e l’unica compagnia mineraria che ha cercato di sfruttare un giacimento di ferro è fallita”.

Uno studio del Nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland uscito nel 2023 ha identificato almeno cinquanta siti che potrebbero contenere giacimenti di minerali. Ma più della metà si trova a nord del Circolo polare artico, fatto che ne rende molto difficile e costoso lo sfruttamento, se non impossibile. Solo una piccola parte, nella zona meridionale dell’isola, è libera dai ghiacci, ma quasi sempre si tratta di piccoli giacimenti. L’unico forse davvero interessante è Tanbreez, che contiene terre rare. Secondo lo studio, la Groenlandia ha 1,5 milioni di tonnellate di terre rare, dato che la pone tra i primi dieci paesi al mondo, insieme alla Cina, al Brasile, al Vietnam, all’India e all’Australia. Ma in tutti questi paesi, alle condizioni attuali, estrarre terre rare è più facile ed economico che nell’isola danese.