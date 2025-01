Il problema è che l’isola, per quanto situata nel continente americano, è stata colonizzata mille anni fa dalla Norvegia e dal 1814 appartiene alla Danimarca. Oggi la Groenlandia gode dello statuto di “paese costitutivo del regno di Danimarca” e di un’indipendenza totale, fatta eccezione per la difesa e gli affari esteri che restano prerogative di Copenaghen.

Il 7 gennaio Donald Trump Jr, figlio maggiore del presidente eletto, è sbarcato nella capitale della Groenlandia, Nuuk, ufficialmente per registrare un podcast. Trump ha manifestato la propria soddisfazione per l’iniziativa del figlio e sul suo social network Truth ha presentato un nuovo slogan su misura: Make Greenland Great Again (“Facciamo tornare grande la Groenlandia”). Con Trump il serio si mescola sempre allo scherzo, un modo per confondere gli avversari.

Trump ha fatto un passo decisivo durante una conferenza stampa organizzata il 7 gennaio nella sua residenza di Mar-a-Lago, dichiarando che non esclude il ricorso alla forza per conquistare l’isola artica. Stesso discorso per quanto riguarda il canale di Panamá, di cui reclama il ritorno nel possesso degli Stati Uniti. A dicembre Trump aveva fatto presente che “per la sicurezza nazionale e la libertà in tutto il mondo, gli Stati Uniti ritengono che la proprietà e il controllo della Groenlandia siano una necessità assoluta”.

Inviando un messaggio chiaro, il primo gennaio il re di Danimarca ha cambiato lo stemma del regno in modo da evidenziare meglio i suoi possedimenti, la Groenlandia e le Isole Fær Øer. La premier socialdemocratica danese, Mette Fredriksen, ha precisato che “la Groenlandia non è in vendita”.

Anche il primo ministro dell’isola artica, esponente del popolo inuit e sostenitore dell’indipendenza, ha chiarito che “la Groenlandia appartiene ai suoi abitanti. Il nostro futuro e la nostra indipendenza riguardano soltanto noi”. In altri termini, gli abitanti autoctoni del territorio non vogliono separarsi dalla Danimarca per cadere nelle mani degli Stati Uniti.

Qual è la motivazione della brama di Trump? Certo, il sottosuolo della Groenlandia abbonda di minerali fondamentali per la transizione ecologica, resi più accessibili dal surriscaldamento climatico. Inoltre bisogna tenere presente la posta in gioco strategica nel polo nord di fronte alle ambizioni cinesi. Gli Stati Uniti, tra l’altro, mantengono una base militare in Groenlandia fin dai tempi della guerra fredda.