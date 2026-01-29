I nuovi combattimenti hanno alimentato i timori di una ripresa delle ostilità dopo la fine del sanguinoso conflitto che tra novembre 2020 e novembre 2022 aveva opposto l’esercito federale alle forze del Fronte popolare di liberazione del Tigrai (Tplf).

Alcuni scontri tra le forze federali e quelle del Tigrai si erano già verificati nel novembre 2025 nella vicina regione dell’Afar.

Negli ultimi giorni sono stati segnalati combattimenti tra l’esercito federale e le forze locali nella regione del Tigrai, nel nord dell’Etiopia, più di tre anni dopo la fine di un sanguinoso conflitto.

I combattimenti degli ultimi giorni si sono verificati a Tsemlet, nell’ovest del Tigrai, in una zona rivendicata dalle forze della vicina regione dell’Amhara, hanno dichiarato all’Afp fonti diplomatiche e di sicurezza che hanno chiesto di rimanere anonime.

“Da una parte c’erano le forze del Tigrai, dall’altra le truppe federali e le milizie amhara, ma non è chiaro se i combattimenti siano ancora in corso”, ha affermato la fonte diplomatica.

I combattimenti sono stati confermati anche da una fonte del Tigrai, che ha chiesto di rimanere anonima.